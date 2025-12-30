Для тех, кто пойдёт следом: ремейк 18-летней китайской RPG показался фанатам чересчур похожим на Clair Obscur: Expedition 33

Китайская студия Up Software при поддержке издателя Cube Game представила новый трейлер Sword and Fairy 4 Remake — ремейка фэнтезийной пошаговой RPG образца 2007 года, в своё время так и не выбравшейся за пределы Поднебесной.

Напомним, ремейк Sword and Fairy 4 был анонсирован на исходе 2024 года и позиционируется как «возрождение однопользовательской пошаговой RPG с помощью новейших технологий» (речь про движок Unreal Engine 5).

Новый геймплейный трейлер переосмысления Sword and Fairy 4 привлёк внимание игроков высоким качеством исполнения и эффектными пошаговыми боями, до боли напоминающими некоторым фанатам о Clair Obscur: Expedition 33.

Как и нашумевшая RPG от Sandfall Interactive (тоже на UE5), ремейк Sword and Fairy 4 предлагает пошаговые бои с кинематографичными анимациями, размытием движения, парированиями и выстроенным вокруг персонажа колесом умений.

Некоторые зрители убеждены, что переосмысление Sword and Fairy 4 создаётся как минимум с оглядкой на Clair Obscur: Expedition 33, так как оригинальная игра «выглядела как Suikoden, а ремейк похож E33».

Стоит отметить, что серия Sword and Fairy стартовала в далёком 1995 году на MS-DOS как китайский аналог Final Fantasy, которая послужила источником вдохновения и для разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 более 30 лет спустя.

Ремейк Sword and Fairy 4 ожидается в неопределённом будущем на ПК и неназванных консолях. Тем временем оригинальная игра 2007 года продаётся в Steam (389 рублей на зимней распродаже), однако доступна лишь на китайском языке.