Режим чтения в Google Chrome для Android заработал в полную силу

Полномасштабный дебют режима чтения в браузере Google Chrome для Android состоялся в 2023 году, но до настоящего момента функция работала избирательно — она была доступной не на всех страницах и могла исчезнуть так же внезапно, как и появилась. О ней вообще можно было бы забыть, но теперь в Google её радикально переработали, и пользоваться ей стало значительно удобнее.

В последней версии Chrome для Android появился обновлённый вариант режима чтения — активировать его проще, и в работе он сейчас более неприхотлив. Чтобы включить режим чтения, необходимо перейти в основное меню браузера, которое открывается по нажатии кнопки с тремя точками, где появился пункт «Перейти в режим чтения».

При выборе этого пункта текущая страница браузера больше не переключается в полноэкранный вид — адресная строка остаётся на месте, и режим чтения ощущается скорее как наложение служебной страницы, а не отдельный режим, который нужно включать и выключать. Выйти из режима чтения по-прежнему просто. Визуально обновлённый интерфейс близок к новому Google Material 3 Expressive. Элементы управления располагаются в крупном нижнем окне с закруглёнными углами и более чётким разделением между параметрами. Можно выбрать шрифт с засечками, без засечек или моноширинный, увеличить его размер до 250 %, выбрать между тёмной, светлой темами и вариантом «сепия».

Обновлённый режим чтения появился в стабильной версии браузера Chrome 143. Виден он не всегда — в некоторых случаях его придётся включать вручную, выбрав соответствующую опцию в настройках по адресу «chrome://flags/#reader-mode-improvements». Google, видимо, продолжает тестировать эту функцию.