В Китае к сети подключили крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию — она обеспечит 1 ГВт

Китай завершил первую фазу строительства и подключил к сети крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. По завершении работ электростанция займёт на мелководье площадь свыше 1200 гектаров на удалении 8 км от берега. Важно, что воды под панелями не пропадут — их будут использовать для выращивания морских культур и организмов, чтобы совместить производство энергии и продуктов питания — комбо, от которого выиграют все.

Проект HG14 Offshore Photovoltaic реализует компания Guohua Investment Shandong. Солнечная электростанция расположилась в прибрежных водах провинции Шаньдун, у района Кэнли в Дунъине. Эта установка стала первым крупномасштабным фотоэлектрическим объектом такого размаха в открытом море, и она уже начала коммерческую эксплуатацию. При выходе на проектную мощность объект обеспечит электроэнергией до 60 % потребностей местной промышленности и населения.

Монтаж панелей ведётся на сваях, забитых и залитых бетоном в морское дно. Забивку свай осуществляет платформа с GPS-позиционированием для точной привязки проекта к местности. Солнечные панели располагаются сегментами на платформах размерами 60 × 35 м — это примерно как пять баскетбольных площадок. Используются двухсторонние панели, и каждая из них установлена с наклоном 15 градусов, чтобы тыльная сторона улавливала отражённый от воды солнечный свет, что повышает общую выработку.

При полной мощности объект будет производить около 1,78 ТВт·ч электроэнергии в год, что эквивалентно потреблению примерно 2,6–2,7 млн человек. Эта энергия поступает в общую сеть благодаря подводным кабелям напряжением 66 кВ и передаётся в наземные линии электропередачи через подстанцию напряжением 220 кВ. За погодой и общей обстановкой в районе фермы следит интеллектуальная система, реагирующая на силу ветра, волнение и обледенение.