AOC выпустит в январе монитор AGON PRO AGP277KX с поддержкой 5K и 2K

Компания AOC объявила о предстоящем выходе двухрежимного монитора AGON PRO AGP277KX. Согласно опубликованному тизерному видео, продажи новинки начнутся в январе 2026 года.

Монитор AGON PRO AGP277KX с Ultra Fast IPS-панелью производства компании BOE поддерживает два режима. В первом режиме обеспечивается разрешение 5K (5120 × 2880 пикселей) с частотой обновления экрана 165 Гц, во втором режиме разрешение составляет 2K (2560 × 1440 пикселей) при частоте 330 Гц, что позволяет выбирать в зависимости от условий выполняемой задачи более высокую частоту или более высокое разрешение.

AOC сообщила, что время отклика составляет 0,3 мс, монитор обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а точность цветопередачи Delta E благодаря заводской калибровке составляет менее единицы. AOC также указывает на «компенсацию углов обзора STW», что, по-видимому, достигается за счёт использования покрытия или плёнки для улучшения углов обзора и уменьшения цветового искажения.

Также сообщается о портах DisplayPort 2.1 (UHBR не указан), HDMI 2.1 и USB Type-C. Более подробная информация и характеристики монитора будут опубликованы позже.

Согласно публикациям в китайских СМИ, в январе ожидается выход ещё одного монитора — AGON PRO AGP277QK с поддержкой двух режимов: с разрешением QHD при частоте обновления экрана 500 Гц и разрешением HD с частотой 1000 Гц.