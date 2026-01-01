Сегодня 01 января 2026
Samsung представила смартфон Galaxy A17
Samsung представила смартфон Galaxy A17 5G и планшет Galaxy Tab A11+

Компания Samsung без лишнего шума пополнила экосистему Galaxy двумя новыми устройствами. Речь о смартфоне Galaxy A17 5G и планшетном компьютере Galaxy Tab A11+, которые получили ряд заметных улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Разработчики оснастили Galaxy A17 5G дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, который поддерживает разрешение Full HD+ и частоту обновления 90 Гц. В верхней части дисплея есть каплевидный вырез, в котором размещена 13-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера находится на тыльной стороне корпуса и объединяет 50-мегапиксельный сенсор с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) со сверхширокоугольной камерой на 5 Мп и сенсором для макросъёмки на 2 Мп.

Аппаратной основой смартфона стал фирменный микропроцессор Samsung Exynos 1330, который в сочетании с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт обеспечивает стабильную работу устройства даже при выполнении энергоёмких задач, таких как потоковая передача видео. Реализована поддержка популярных функций на базе искусственного интеллекта, таких как Circle to Search от Google. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Планшет Galaxy Tab A11+ оснащён ЖК-дисплеем с диагональю 11 дюймов, который поддерживает разрешение 1920 × 1200 пикселей и частоту обновления 90 Гц. В наличии 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксльная основная камеры.

В основе планшета лежит микропроцессор MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Гбайт. Автономность обеспечивает аккумулятор на 7040 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C. Покупатели смогут выбирать между версиями планшета только с Wi-Fi, а также с поддержкой 5G.

Обе новинки в скором времени поступят в продажу и будут доступны в разных вариантах цветового исполнения корпуса. Желающим приобрести Galaxy A17 5G придётся заплатить $200, а старшая версия планшета с поддержкой Wi-Fi обойдётся в $250.



Теги: samsung galaxy, samsung, смартфон, планшет
