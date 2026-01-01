Китай втихую запустил национальную исследовательскую мегасеть ИИ — ответ на трамповскую миссию «Генезис»

Сегодня утром китайские СМИ без лишней помпы сообщили, что ещё 23 декабря 2025 года — через месяц после анонса в США «миссии Генезис» по созданию мегасети ИИ для научных целей — в Китае начала работать альтернативная сеть ИИ для автоматизации научных исследований. Китайцы не стали дожидаться результатов работы «манхэттенского проекта» по ИИ в США и запустили собственный на месяцы опередив геополитического конкурента.

Трамповская миссия «Генезис» (Genesis) предполагает создание национальной исследовательской сети искусственного интеллекта, которая могла бы самостоятельно ставить научные задачи и успешно решать их с минимальным участием людей. В Китае для тех же целей использовали национальную сеть для суперкомпьютеров — SCNet, которая объединила свыше 30 НИИ ЦОД по всей стране. Новая платформа принимает команды на естественном языке, автоматически структурирует задачи, распределяет вычислительные ресурсы, проводит моделирование, анализирует данные и предоставляет готовые научные отчёты.

Как отмечено выше, запуск системы состоялся 23 декабря 2025 года, примерно через месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил о создании инициативы «Genesis Mission» — федерального проекта по применению ИИ для ускорения научных открытий и укрепления технологического лидерства США. Причём в американской программе предусмотрены строгие сроки выполнения ключевых этапов, тогда как китайская система уже развернута в промышленном масштабе и обслуживает более тысячи пользователей по всей стране.

Утверждается, что китайская платформа на базе SCNet одновременно обеспечивает около 100 научных рабочих процессов — то есть различных сценариев вычислительных и аналитических задач в таких областях, как материаловедение, биотехнологии и промышленный искусственный интеллект. Такое разнообразие рабочих процессов позволяет платформе автоматизировать разные типы научных исследований и повышать эффективность работы исследователей, сокращая время на рутинные вычисления.

Американская «Genesis Mission» регламентирует процессы её эволюции, предполагая получение первого доказательства концепции через 270 дней. Первые месяцы уйдут на инвентаризацию средств, сил и фондов. Не исключено, что США «будут долго запрягать, но потом быстро поедут» — для этого у страны достаточно ресурсов, но Китай, похоже, был готов ко всем сценариям и просто рванул с места в карьер.