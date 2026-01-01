Сегодня 01 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Прототип частной полупроводниковой фабри...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Прототип частной полупроводниковой фабрики на орбите Земли впервые выработал плазму в космосе

Британская компания Space Forge объявила об успешной генерации плазмы на борту своего спутника ForgeStar-1, который с лета 2025 года находится на низкой околоземной орбите. Это стало первым в истории примером коммерческой спутниковой платформы, способной создавать плазму и условия для роста кристаллов из газовой фазы. Ранее это было показано только в научных экспериментах на борту МКС. Коммерциализация процесса обещает новый виток развития отрасли.

Источник изображений: Space Forge

Источник изображений: Space Forge

Генерация плазмы — это ключевой шаг для создания в условиях микрогравитации среды, пригодной для выращивания кристаллов материалов с широкой запрещённой зоной, таких как нитрид галлия, карбид кремния, нитрид алюминия и алмаз. Эти материалы используются в силовой электронике, системах связи, квантовых системах, оборонных технологиях и высокопроизводительных вычислениях, но на Земле их производство сопровождается дефектами кристаллической структуры и загрязнениями. В космосе благодаря отсутствию конвекции, сверхвысокому вакууму и минимальному содержанию азота можно добиться кристаллов значительно более чистых, чем на Земле.

Спутник ForgeStar-1 будет проводить серию испытаний с целью изучения поведения плазмы в условиях микрогравитации, собирая данные, которые послужат основой для проектирования и эксплуатации будущих космических полупроводниковых производств. Образцы материалов данного эксперимента на ForgeStar-1 будут под контролем уничтожены вместе с платформой при спуске в атмосферу Земли. Во-первых, их возвращение не предусмотрено — это будет реализовано в последующих миссиях. Во-вторых, компания проверит способность платформы контролируемо уничтожаться, чтобы не увеличивать объём космического мусора на орбите.

В отдалённой перспективе Space Forge планирует объединить орбитальное выращивание «семян» кристаллов с наземной обработкой, возвращая их на Землю для окончательной переработки в пластины на своём производстве. Такой гибридный подход позволит дополнять существующие цепочки поставок, а не заменять их, и открывает путь к новому формату производства высокопроизводительных материалов с качеством, недостижимым на Земле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Япония показала будущее силовой электроники — алмазные MOSFET для космоса и ядерных реакторов
Власти США официально взяли курс на превосходство в космосе — Трамп подписал указ
Российские космонавты и астронавт NASA благополучно вернулись на Землю после 245 дней вахты на МКС
Китай втихую запустил национальную исследовательскую мегасеть ИИ — ответ на трамповскую миссию «Генезис»
Слабонервным не смотреть: японцы создали анатомически точную копию робопса с мышцами и без кожи
Илон Маск заявил, что Tesla Model Y остаётся самым продаваемым автомобилем уже третий год подряд
Теги: производство электроники, орбитальный полёт
производство электроники, орбитальный полёт
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.