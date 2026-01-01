Nvidia ведёт переговоры о покупке израильского ИИ-стартапа AI21 Labs за $2-3 млрд

По сообщениям сетевых источников, компания Nvidia ведёт переговоры о покупке израильского стартапа AI21 Labs, одного из немногих в стране, занимающихся разработкой больших языковых моделей (LLM). В сообщении сказано, что сумма сделки может составить от $2 до $3 млрд, что значительно выше последней оценки рыночной стоимости AI21 в $1,4 млрд, которая была установлена в ходе раунда финансирования в 2023 году.

В минувшем году AI21 провела раунд финансирования, в рамках которого удалось привлечь $300 млн инвестиций. Тогда в роли основных инвесторов выступили Nvidia и Google. Однако официально компания так и не подтвердила факт привлечения инвестиций, поэтому её текущая рыночная стоимость осталась нераскрытой. На тот момент эксперты предполагали, что стоимость компании по сравнению с 2023 году существенно не изменилась.

Компания AI21 долгое время считалась «готовым к продаже активом», и Google ранее также изучала возможность её приобретения. Однако за последние недели переговоры с Nvidia по данному вопросу значительно продвинулись и вышли на самый высокий уровень. Основной интерес производителя графических ускорителей к AI21, по всей видимости, касается сотрудников стартапа. Многие из них имеют учёные степени и солидный опыт в плане разработок в сфере искусственного интеллекта.

Эта сделка позволит Nvidia быстро расширить своё исследовательское ИИ-подразделение по цене от $10 млн до $15 млн за сотрудника. Хотя это и отражает высокий международный спрос на талантливых израильских разработчиков в сфере ИИ, это также подчёркивает отказ AI21 от первоначальных амбиций напрямую конкурировать с ведущими разработчиками языковых моделей, такими как OpenAI и Anthropic. Эта сделка, в случае успешного завершения, станет для Nvidia четвёртым значимым приобретением в Израиле и вторым по величине после покупки Mellanox за $7 млрд. В 2023 году Nvidia также приобрела стартапы Deci и Run:ai, потратив суммарно около $1 млрд.