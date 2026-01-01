Сегодня 01 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Истина в Шампанском — скопление галактик...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Истина в Шампанском — скопление галактик с праздничным названием приоткрывает тайны тёмной материи

31 декабря 2020 было обнаружено редкое явление — слияние двух галактических скоплений, тогда же в честь даты открытия названных скопление Шампанское (Champagne Cluster). На днях этому открытию была посвящена новая публикация, в которой исследователи рассказали о наиболее вероятных сценариях слияния. Самое ценное в них — это участие в процессах невидимой тёмной материи, которая незримо направляет массы вещества в пространстве.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

В новой работе астрономы впервые показали комбинированный снимок рентгеновского и оптических телескопов, на котором отображены сотни галактик, представших своеобразными брызгами воображаемого одноимённого напитка. Фиолетовые области на снимке — это разогретый до миллионов градусов межгалактический газ, излучение которого в рентгеновском диапазоне регистрирует космическая обсерватория NASA «Чандра» (Chandra). Оптические изображения галактик в синем, красном и зелёном цвете получены рядом телескопов в Чили и Аризоне в более ранних наблюдениях.

Комбинированный снимок дал окончательное понимание того, что открыто слияние и столкновение двух огромных галактических скоплений, что со временем приведёт к образованию одного ещё большего нового скопления. Причём в наблюдаемой области пространства масса горячего межгалактического газа намного больше суммарной массы всех галактик в обоих скоплениях. При этом там же сосредоточено много тёмной материи, что можно определить в процессе наблюдения за её гравитационным влиянием на галактики.

Изучение динамики поведения тёмной материи при столкновении на больших скоростях — вот самая главная научная ценность скопления Шампанское. Моделирование показало, что наиболее вероятными будут два сценария: либо столкновение произошло 2 млрд лет назад и скопления снова сближаются для повторного слияния, либо столкновение было 400 млн лет назад и скопления находятся в процессе удаления друг от друга. Оба сценария остаются предметом дальнейших исследований, поскольку именно такие наблюдения помогают уточнить модели эволюции крупномасштабной структуры Вселенной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей
Прототип частной полупроводниковой фабрики на орбите Земли впервые выработал плазму в космосе
Китай втихую запустил национальную исследовательскую мегасеть ИИ — ответ на трамповскую миссию «Генезис»
В Китае к сети подключили крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию — она обеспечит 1 ГВт
Теги: астрономия, тёмная материя
астрономия, тёмная материя
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.