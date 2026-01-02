Сегодня 02 января 2026
Инсайдер раскрыл, каким будет первое ИИ-устройство OpenAI

В Сети появилась новая информация об ИИ-устройстве, над которым работает команда специалистов OpenAI под руководством бывшего дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). Согласно утечке, опубликованной инсайдером Smart Pikachu в соцсети X, речь идёт об устройстве в виде ручки. Проект получил кодовое название Gumdrop.

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

Также сообщается, что новинка представляет собой автономного аудио-помощника на основе ИИ, предназначенного для снижения зависимости пользователей от смартфонов или ноутбуков.

Можно предположить, что устройство в виде ручки ориентировано на рукописный ввод и творчество, потенциально сочетая цифровое ведение заметок с генеративным ИИ. Ручка позволит мгновенно расшифровывать рукописные заметки, отправлять их чат-боту ChatGPT, а также может использоваться в качестве стилуса с прямой интеграцией ИИ для работы с планшетами и другими устройствами.

Это устройство может обеспечить доступ к ChatGPT без использования рук в более естественном, постоянно доступном формате. Как утверждает инсайдер, OpenAI в настоящее время оценивает возможности выпуска трёх устройств. После выхода ИИ-ручки может последовать выход портативного аудиоустройства to-go («на ходу») на базе ИИ.

Инсайдер также утверждает, что OpenAI не планирует размещать производство ИИ-оборудования в Китае. Компания, как сообщается, сотрудничает с Foxconn, у которой есть производственные мощности во Вьетнаме и США, что обеспечивает гибкость в логистике и позволяет избежать высоких пошлин и возможных санкционных рисков.

openai, ии
