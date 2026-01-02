Сегодня 02 января 2026
Компания Punkt представила смартфон с цифровым «сейфом» для приватных данных

Швейцарская компания Punkt на выставке CES 2026 представила смартфон MC03, ключевой идеей которого стало жёсткое разделение на защищённую зону для доверенных приложений и открытую для всех остальных. Новая модель развивает идеи своего предшественника MC02, но предлагает более чёткое концептуальное разделение цифрового пространства.

Источник изображений: androidauthority.com

Источник изображений: androidauthority.com

Основная философия MC03 заключается в создании двух изолированных сред. Первая — Vault («Сейф») представляет собой pзащищённую среду для доверенных приложений, прошедших проверку на соответствие стандартам приватности. Вторая среда называется Wild Web («Дикий веб») и предназначена для установки практически любого софта, но с жёстким контролем над разрешениями, фоновой активностью и потоками данных. При этом в Vault интегрированы сервисы другой швейцарской компании Proton («Календарь», «Диск», «Почта» и другие) для того, чтобы осуществлять монетизацию не за счёт сбора пользовательских данных для таргетированной рекламы, а за счёт платных подписок.

Как стало известно Android Authority, в основе устройства лежит собственная защищённая операционная система компании под названием AphyOS. Эта ОС лишена фоновых сервисов слежки и предустановленного нежелательного ПО. Система включает среди прочего инструмент Ledger, который предоставляет детальный контроль за доступом каждого приложения к сенсорам и сети. В Ledger также добавлен режим оценки углеродного следа, показывающий энергетическое воздействие установленных программ и позволяющий ограничить их фоновую активность.

MC03, в отличие от предыдущей модели MC02, не делает акцент только на программном обеспечении и получил более современные аппаратные компоненты: OLED-дисплей с частотой 120 Гц, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, съёмный аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч и основную камеру на 64 мегапикселей. И хотя, как отмечает Android Authority, это не делает его флагманом с выдающимися характеристиками, его суть состоит в надёжности и защите конфиденциальности.

Цена MC03 составляет 699 евро (около 66 000 рублей) и включает год обслуживания AphyOS. По истечении этого срока для продолжения использования сервисов для защиты данных в среде этой операционной системы потребуется оформление подписки стоимостью 9,99 евро (примерно 950 рублей) в месяц или приобретение пакета на несколько лет со скидкой.

Источник:

Теги: punkt, смартфоны
