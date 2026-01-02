Сегодня 02 января 2026
Масштабы спутниковых радиочастотных помех радиоастрономии для многих стали неожиданностью

Караваны светящихся точек в лице спутников Starlink в ночном небе стали обыденностью, доставляя досадное, но не смертельное неудобство астрономам. Радиоастрономия рискует пострадать сильнее, что для многих стало неожиданностью. Практика показала, что проектирование спутниковых антенн оставляет желать лучшего, а требования к соблюдению частотных спектров могут нарушаться.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Популярный британский сайт The Register выслушал мнение главного технолога и специалиста по радиотехнике компании Filtronic — Тюдора Уильямса (Tudor Williams). Темой беседы стала проблема с радиозагрязненнием околоземного пространства и перспективами избавления от него. Уильямс не излучает оптимизм, но в целом надеется на позитивные изменения, к которым, по крайней мере, нужно стремиться всем заинтересованным сторонам.

Основная проблема на сегодня — это из рук вон плохое проектирование спутниковых антенн. Разработчики не стремятся создать узкие лепестки направленности радиосигнала, допуская появление боковых лепестков зачатую достаточно мощных. Это создаёт недокументированное перекрытия каналов связи и проникновение в соседние каналы, включая области работы радиотелескопов.

К подобному ведёт слабый спрос регуляторов с разработчиков и операторов спутниковых систем, а также экономия на проверке работы оборудования на земле до отправки в космос, а там уже как получится — свести нарушающий правила спутник с орбиты требовать никто не будет.

В теории можно заставить компании разработать идеально работающее оборудование для радиосвязи, но это будет дорого для массового производства. Из одной только «любви к искусству» на такое никто не пойдёт — надо как-то заставлять. Уильямс предполагает, что регулятор мог бы лишать операторов лицензии или затруднить её продление, если тот допустит отправку в космос нарушающий даже формальные требования по частотам и направленности диаграммы спутник связи.

«Возможно, изначально правила были не такими строгими, как следовало бы, — поясняет Уильямс. — И по мере того, как мы будем получать больше данных, мы, очевидно, сможем установить более строгие запретные полосы и более строгие правила в будущем». Под «запретными полосами» понимаются участки радиочастотного спектра между активными полосами, которые служат буфером и предотвращает утечку сигналов из одного канала в другой.

«Разработчики, — говорит он, — делают всё, что в их силах, но иногда в процессе возникают ошибки, которые приводят к утечкам в спектре… Власти будут определять допустимый уровень помех».

По мере того как проблема будет становиться всё более понятной, а такие компании, как SpaceX, намерены сотрудничать с учёными и регулирующими органами над созданием более совершенного оборудования, ситуация должна улучшиться. Однако пока это слабое утешение для астрономов, которым приходится иметь дело с тысячами новых источников помех.

Также Уильямс признает, что модернизация оборудования на существующих спутниках нецелесообразна. В то же время можно изменить форму сигнала, что повлияет на форму лепестков и потенциально может снизить уровень помех без замены спутников. Вероятно, этим даже может заняться ИИ, чтобы сделать сигнал близким к идеальному.

Без согласованной работы регуляторов, операторов, производителей оборудования и учёных вряд ли удастся добиться положительных изменений. В конечном итоге «обратная связь с организациями, устанавливающими стандарты, будет передаваться операторам спутников, и в будущем им придётся совершенствовать свои системы».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: спутниковый интернет, радиотелескоп, помехи
