Oppo представила глобальные версии смартфонов Reno15 Pro и Reno15 — их переименовали в Reno15 Pro Max и Reno15 Pro

Компания Oppo представила на Тайване глобальные версии флагманских смартфонов Reno15 Pro и Reno15 Pro Max. Reno15 Pro Max — это дебютировавший в ноябре на рынке Китая Reno15 Pro, а Reno15 Pro — это стандартный Reno15.

Reno15 Pro Max оснащён 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Reno15 Pro получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,32 дюйма с теми же характеристиками, но в этом случае для защиты от царапин используется стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Аппаратной основой смартфонов стал восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 8450 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти. Обе модели получили одинаковую тройную основную камеру, объединившую 200-мегапиксельный сенсор, 50-мегапиксельный перископический модуль с поддержкой 3,5-кратного оптического зума и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. В дополнение к этому имеется 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Разработчики оснастили Reno15Pro Max аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт и беспроводной — до 50 Вт. Reno15 Pro получил батарею на 6200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт.

Оба смартфона имеют интегрированный в область экрана сканер отпечатков пальцев, а также модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, стереодинамики и защиту от пыли и влаги по стандарту IP69. В качестве программной платформы задействована Android 16 с фирменным интерфейсом ColorOS 16.

Что касается розничной цены, то на Тайване Reno15 Pro Max доступен в единственном варианте с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ по цене в $795. Более доступный Reno15 Pro с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ можно купить за $670.