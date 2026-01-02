Trump Mobile так и не выпустила «американский» смартфон T1 Phone

Виртуальный оператор мобильной связи Trump Mobile, созданный Trump Organization, отложил планы по запуску золотистого смартфона T1 Phone. Это очередная неудача для проекта, который в прошлом году обещал выпустить смартфон американского производства стоимостью $499 для конкуренции с устройствами Apple и Samsung, но в конечном счёте был вынужден пересмотреть свои амбиции.

В службе поддержки Trump Mobile сообщили, что осенняя приостановка работы правительства США вызвала задержку поставок смартфона. Там также добавили, что существует «большая вероятность» того, что поставки смартфона не начнутся и в этом месяце.

Смартфон T1 Phone вместе с тарифным планом в $47,45 в месяц был анонсирован в июне прошлого года. Он стал одной из попыток семейного бизнеса родственников Дональда Трампа (Donald Trump) извлечь выгоду из его возвращения в Белый дом. Анонс смартфона совпал с критикой Трампа в адрес Apple из-за сильной зависимости компании от китайских производителей. Американский президент требовал, чтобы Apple собирала iPhone в США, угрожая ввести дополнительные пошлины в размере 25 %.

Изначально Trump Mobile заявила, что T1 Phone представят в августе, а его сборка будет осуществляться на территории США. Последнее вызвало скептицизм со стороны аналитиков и отраслевых экспертов. Они высказали уверенность в том, что создать устройство, способное стать по-настоящему массовым, используя только американские компоненты, практически невозможно, поскольку все крупные компании зависят от азиатских поставщиков. Для примера, аналитики IDC подсчитали, что в настоящее время менее 5 % компонентов для iPhone производятся в США.

Через несколько недель после анонса T1 Phone компания изменила рекламные материалы таким образом, что в них больше не упоминалось производство в США. Позднее сроки запуска перенесли на конец года. В последнее время Trump Mobile начала предлагать подержанные смартфоны Apple и Samsung. К примеру, компания продаёт выпущенные в 2023 году iPhone 15 за $629, тогда как более новый iPhone 16 можно приобрести напрямую у Apple за $699.