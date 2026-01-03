Сегодня 03 января 2026
Межзвёздная комета 3I/ATLAS проигнорировала попытку учёных связаться с ней по радио

Приближение межзвёздной кометы 3I/ATLAS к Земле дало возможность прослушать её в радиодиапазоне с минимальным уровнем помех. По большому счёту научное сообщество не сомневается в естественном происхождении этого объекта, но всегда лучше сделать больше, чем потом жалеть об упущенной возможности. На комету направили самый большой из подвижных радиотелескопов на Земле, чтобы связаться с ней по радио. Вдруг кто-то ответит?

Снимок кометы 25 сенятбря 2025 года. Источник изображения: International Gemini Observatory

Снимок кометы в сентябре 2025 года. Источник изображения: International Gemini Observatory

Ещё в конце ноября высшие представители NASA развеяли последние сомнения в том, что комета 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблём. Комета была обнаружена 1 июля 2025 года и впоследствии была признана третьим известным объектом, пришедшим из-за пределов Солнечной системы.

Комета прошла рядом с Солнцем в конце октября и приблизилась к Земле в декабре 2025 года, что дало учёным уникальную возможность наблюдать её с помощью мощных телескопов и даже приборов марсианских аппаратов. Несмотря на необычные особенности объекта — большое количество органики и никеля, все имеющиеся данные свидетельствовали о том, что 3I/ATLAS является кометой, а не искусственным объектом.

В то же время учёные не хотели упускать шанс прослушать объект в радиодиапазоне, что стало возможным при его максимальном сближении с Землёй 19 декабря 2025 года. Этим вопросом занялись учёные проекта Breakthrough Listen Юрия Мильнера, целью которого заявлен поиск признаков инопланетной жизни во Вселенной.

Команда проекта 18 декабря 2025 года направила на комету один из крупнейших подвижных радиотелескопов в мире — Green Bank Telescope — чтобы провести несколько часов радионаблюдений в поисках техносигнатур, то есть радиопередач, которые могли бы исходить от инопланетной электроники. Наблюдения были организованы с пятиминутным чередованием точек обзора на небе, чтобы отличить сигналы от 3I/ATLAS от фоновых помех.

Результаты анализа показали, что все зарегистрированные радиосигналы оказались помехами от земных источников и не имели искусственного происхождения. Несмотря на это, исследователи отмечают, что отсутствие сигналов не может полностью исключить гипотетическую возможность того, что объект содержит обесточенный или молчащий передатчик. Например, он мог выйти из строя за тысячелетия путешествия в межзвёздном пространстве.

Учёные подчёркивают, что, хотя поиски не дали доказательств существования инопланетной технологии, сама попытка их проведения имеет ценность для развития методов поиска техносигнатур. Наблюдения не только подтверждают естественное происхождение 3I/ATLAS как кометы, но и служат важным опытом для будущих исследований аналогичных межзвёздных объектов, которые могут принести новые данные об условиях формирования и эволюции тел в других частях галактики.

Теги: комета, солнечная система, радиотелескоп, астрономия
