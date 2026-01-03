На CES 2026 покажут первый в мире ноутбук с плазменным охлаждением

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе стартап YPlasma представит первый в мире образец ноутбука с новой системой охлаждения на основе диэлектрического барьерного разряда (DBD) — технологии, которая для терморегулирования использует холодную плазму без вентиляторов или других подвижных деталей.

Заявленный подход кардинально отличается от традиционных вентиляторных и жидкостных систем охлаждения. Более того, технология диэлектрического барьерного разряда отличается и от принципа формирования ионного ветра с помощью коронарных разрядов. В последнем случае при разряде образуется озон — сильный окислитель, который в замкнутом помещении и при длительном воздействии способен навредить здоровью человека.

Технология DBD (диэлектрического барьерного разряда) основана на создании холодной плазмы между электродами, разделёнными диэлектрическим барьером. При возбуждении электрического поля на электродах происходит ионизация воздуха (возникает плазма), создающая высокоскоростной поток ионов. Поток ионов увлекает за собой молекулы воздуха и создаётся ветер, довольно сильный в случае DBD — до 10 м/с.

Плазменные «приводы» YPlasma выполнены в виде сверхтонкой плёнки толщиной примерно 200 микрон, что позволяет интегрировать их непосредственно в тепловые каналы, корпус или радиаторы, обеспечивая эффективное охлаждение без увеличения толщины устройства.

Одним из ключевых преимуществ предложенной системы охлаждения является её практически бесшумная работа: уровень шума составляет порядка 17 дБА, что делает её почти неслышимой для пользователя и устраняет характерный звук вентиляторов, свойственный обычным ноутбукам. Кроме того, конструкция с диэлектрическим барьером исключает образование озона и снижает риск эрозии электродов, что повышает надёжность и безопасность использования в потребительской электронике.

YPlasma подчёркивает, что применяемая ею DBD-технология может быть полезна не только в ноутбуках, но и в других областях. Так, активное управление потоками воздуха может повысить эффективность охлаждения в автомобилях и авиации, а также найти применение в системах следующего поколения, включая беспилотники и космические аппараты. Таким образом, разработка открывает перспективы для более широкого использования плазменной терморегуляции в различных секторах промышленности.

Добавим, стартап YPlasma вырос из разработок Национального института аэрокосмических технологий Испании (INTA). Первоначально он был зарегистрирован в Мадриде, а позже получил прописку также в США — в Нью-Джерси.