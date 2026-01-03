Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники На CES 2026 покажут первый в мире ноутбу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На CES 2026 покажут первый в мире ноутбук с плазменным охлаждением

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе стартап YPlasma представит первый в мире образец ноутбука с новой системой охлаждения на основе диэлектрического барьерного разряда (DBD) — технологии, которая для терморегулирования использует холодную плазму без вентиляторов или других подвижных деталей.

Источник изображения: YPlasma

Источник изображения: YPlasma

Заявленный подход кардинально отличается от традиционных вентиляторных и жидкостных систем охлаждения. Более того, технология диэлектрического барьерного разряда отличается и от принципа формирования ионного ветра с помощью коронарных разрядов. В последнем случае при разряде образуется озон — сильный окислитель, который в замкнутом помещении и при длительном воздействии способен навредить здоровью человека.

Технология DBD (диэлектрического барьерного разряда) основана на создании холодной плазмы между электродами, разделёнными диэлектрическим барьером. При возбуждении электрического поля на электродах происходит ионизация воздуха (возникает плазма), создающая высокоскоростной поток ионов. Поток ионов увлекает за собой молекулы воздуха и создаётся ветер, довольно сильный в случае DBD — до 10 м/с.

Плазменные «приводы» YPlasma выполнены в виде сверхтонкой плёнки толщиной примерно 200 микрон, что позволяет интегрировать их непосредственно в тепловые каналы, корпус или радиаторы, обеспечивая эффективное охлаждение без увеличения толщины устройства.

Одним из ключевых преимуществ предложенной системы охлаждения является её практически бесшумная работа: уровень шума составляет порядка 17 дБА, что делает её почти неслышимой для пользователя и устраняет характерный звук вентиляторов, свойственный обычным ноутбукам. Кроме того, конструкция с диэлектрическим барьером исключает образование озона и снижает риск эрозии электродов, что повышает надёжность и безопасность использования в потребительской электронике.

YPlasma подчёркивает, что применяемая ею DBD-технология может быть полезна не только в ноутбуках, но и в других областях. Так, активное управление потоками воздуха может повысить эффективность охлаждения в автомобилях и авиации, а также найти применение в системах следующего поколения, включая беспилотники и космические аппараты. Таким образом, разработка открывает перспективы для более широкого использования плазменной терморегуляции в различных секторах промышленности.

Добавим, стартап YPlasma вырос из разработок Национального института аэрокосмических технологий Испании (INTA). Первоначально он был зарегистрирован в Мадриде, а позже получил прописку также в США — в Нью-Джерси.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стимпанк отдыхает: к геймерскому ПК приделали чугунный радиатор викторианской эпохи для лучшего охлаждения
Около 80 % всех дата-центров мира построены в не слишком подходящих климатических условиях
Энтузиаст использовал тепловые трубки процессорного кулера для жидкостного охлаждения GPU
Samsung оправилась от провала с HBM3E и утверждает, что клиенты довольны её HBM4
Прототип частной полупроводниковой фабрики на орбите Земли впервые выработал плазму в космосе
ASRock стала производителем СЖО и анонсировала сразу несколько линеек
Теги: охлаждение, ионный, плазма, ноутбуки
охлаждение, ионный, плазма, ноутбуки
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.