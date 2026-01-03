SpaceX первой в мире запустила ракету на орбиту в 2026 году

3 января 2026 года в 05:09 по московскому времени с космодрома Ванденберг Космических сил США стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9. Запуск был выполнен в интересах Итальянского космического агентства и Министерства обороны Италии. На орбиту доставлен спутник радиолокационного слежения за Землёй. Этот старт стал самым первым орбитальным запуском в мире новом году.

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на площадку через 8,5 минут после запуска. Ещё раньше — через 4,5 минуты после старта — итальянский спутник ДЗЗ COSMO-SkyMed второго поколения (CSG-FM3) отделился от второй ступени ракеты. Он стал третьим в группировке. Высота орбиты аппарата составит 620 км. Первые два аппарата были выведены в космос российским «Союзом» в 2019 году и Falcon 9 в 2022.

Спутники серии COSMO-SkyMed второго поколения предназначены для дистанционного зондирования Земли с использованием радиолокации с синтезированной апертурой (SAR). Такая технология позволяет получать изображения поверхности планеты независимо от времени суток и погодных условий. Получаемые данные применяются для мониторинга природных катастроф, контроля сельского хозяйства, картографии, а также в целях национальной безопасности и обороны.