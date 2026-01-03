Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX первой в мире запустила ракету на...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX первой в мире запустила ракету на орбиту в 2026 году

3 января 2026 года в 05:09 по московскому времени с космодрома Ванденберг Космических сил США стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9. Запуск был выполнен в интересах Итальянского космического агентства и Министерства обороны Италии. На орбиту доставлен спутник радиолокационного слежения за Землёй. Этот старт стал самым первым орбитальным запуском в мире новом году.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на площадку через 8,5 минут после запуска. Ещё раньше — через 4,5 минуты после старта — итальянский спутник ДЗЗ COSMO-SkyMed второго поколения (CSG-FM3) отделился от второй ступени ракеты. Он стал третьим в группировке. Высота орбиты аппарата составит 620 км. Первые два аппарата были выведены в космос российским «Союзом» в 2019 году и Falcon 9 в 2022.

Спутники серии COSMO-SkyMed второго поколения предназначены для дистанционного зондирования Земли с использованием радиолокации с синтезированной апертурой (SAR). Такая технология позволяет получать изображения поверхности планеты независимо от времени суток и погодных условий. Получаемые данные применяются для мониторинга природных катастроф, контроля сельского хозяйства, картографии, а также в целях национальной безопасности и обороны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
32 пуска и хоть бы что — SpaceX обновила рекорд многоразовости первой ступени Falcon 9
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
SpaceX в пятисотый раз успешно запустила многоразовую ракету Falcon 9
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Межзвёздная комета 3I/ATLAS проигнорировала попытку учёных связаться с ней по радио
SpaceX сократила число сводимых с орбиты спутников Starlink к концу 2025 года
Теги: spacex, falcon 9, запуск ракеты
spacex, falcon 9, запуск ракеты
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.