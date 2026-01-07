Компания Lenovo представила версию портативной приставки Legion Go 2 под управлением операционной системы SteamOS. Напомним, что Windows-версия консоли появилась в продаже осенью прошлого года.

Legion Go 2 под управлением SteamOS предлагает те же характеристики, что и Windows-версия. В основе приставки используются процессоры AMD серии Ryzen Z2, включая модель Ryzen Z2 Extreme (архитектура Zen 5/5c, восемь ядер, 16 потоков, встроенная графика AMD Radeon 890M с 16 исполнительными блоками RDNA 3.5, регулируемый TDP от 15 до 30 Вт). Также приставка предлагает до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 2242 объёмом до 2 Тбайт.

Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920 × 1200 пикселей, поддержкой 10-точечного сенсорного ввода, динамической сменой частоты обновления от 30 до 144 Гц, 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 500 кд/м². Для экрана заявлен сертификат VESA True Black 1000.

Приставка имеет 3,5-мм аудиоразъём, два порта USB4 Type-C (с поддержкой DisplayPort 2.0 и зарядки Power Delivery 3.0), два динамика мощностью по 2 Вт, двунаправленный микрофон, а также поддержку Wi-Fi 6E (802.11ax) 2×2 и Bluetooth 5.3. Устройство оснащено четырёхэлементным аккумулятором ёмкостью 74 Вт·ч и поставляется с зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 Вт.

Благодаря съёмным контроллерам консоль можно использовать в четырёх режимах. Ручной режим с подключёнными контроллерами удобен при использовании устройства на ходу. Также доступен режим планшета с отключёнными контроллерами для просмотра видео, веб-сёрфинга или игр с сенсорным управлением. Режим FPS предполагает отсоединение правого контроллера и установку его в специальную док-станцию, которая использует оптический датчик и функционирует как отдельная мышь — он идеально подходит для шутеров и рабочих задач. Наконец, режим консоли позволяет соединить два контроллера вместе с помощью зарядного коннектора Legion Go, чтобы создать конфигурацию, более похожую на геймпад для домашней приставки.

Размеры Legion Go 2 без контроллеров составляют 206 × 136,7 × 22,95 мм, а вместе с контроллерами — 295,6 × 136,7 × 42,25 мм. Масса устройства с контроллерами составляет около 920 г, масса самих контроллеров — 210 г.

Стоимость Legion Go 2 под управлением операционной системы SteamOS начинается с $1199. В продаже устройство ожидается в июне этого года.