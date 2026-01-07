Сегодня 07 января 2026
Lenovo придумала ThinkPad с «растущим» экраном, который ещё и загнут на изнанку

Компания Lenovo демонстрирует на выставке CES 2026 серию концептов, которые отражают её подход к дизайну и экосистеме устройств с поддержкой ИИ, предназначенных для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта. Концепт ThinkPad Rollable XD Concept представляет собой переосмысление ноутбука, расширяющее пространство экрана и повышающее комфортность использования устройства.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Как сообщает Lenovo, концепт ThinkPad Rollable XD Concept представляет собой одно из первых в мире складывающихся устройств, сочетающее внутренний расширяющийся вертикально экран с внешним экраном на крышке. Точнее это один дисплей, загнутый на внешнюю сторону крышки и программно разделённый надвое. По словам компании, такая конструкция обеспечивает работу в режиме многозадачности, совместную работу и персонализацию, «как никогда раньше».

Созданный на основе накопленного Lenovo опыта в области передовых разработок ПК, таких как ThinkPad X1 Fold, первый в мире складной ПК, и ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI, этот концепт можно трансформировать из компактного 13,3-дюймового устройства в гаджет с почти 16-дюймовым рабочим пространством, обеспечивающим многозадачность и адаптивные рабочие процессы. Концепт позволяет пользователю увеличивать более чем на пятьдесят процентов площадь экрана ноутбука без необходимости носить с собой громоздкую модель с большим 16-дюймовым экраном.

Для защиты экрана от повреждений используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающее угол обзора 180° и разработанное совместно специалистами компаний Lenovo и Corning. Также сообщается, что механизмы, обеспечивающие складывание-раскладывание ноутбука и расширение экрана отличаются надёжностью и долговечностью.

Используя жесты, такие как свайп (Swipe to X touch) и голосовое управление пользователи ThinkPad Rollable XD Concept смогут легко запускать приложения или переключать режимы разными способами.

Благодаря таким ИИ-функциям, как перевод в режиме реального времени, голосовой ассистент, мультимодальный режим, и поддержке работы с использованием внешнего экрана при закрытом ноутбуке, ThinkPad Rollable XD Concept открывает новые возможности для использования в различных отраслях и для различных сценариев взаимодействия сотрудников.

Источник:

lenovo, ноутбук, концепт, ces 2026
