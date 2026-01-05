Сегодня 05 января 2026
Робот, который складывает бельё и моет посуду: SwitchBot представила Onero H1

Роботы-пылесосы давно освоили нижний уровень домашнего пространства, поэтому борьба за кошельки желающих избавиться от бытового бремени покупателей перешла на более высокий уровень. SwitchBot Onero H1, представленный на CES 2026, претендует на статус самого доступного робота, способного складывать и сортировать бельё, а также выполнять другие бытовые операции с помощью рук.

Источник изображения: SwitchBot

Источник изображения: SwitchBot

Onero H1 по силам манипуляции, подразумевающие захват предметов, их укладку в соответствии с определённым порядком, толкание и открывание дверей и крышек, при этом он способен адаптироваться к различным задачам и осваивать новые сценарии своего использования. По сюжету демонстрационного ролика робот демонстрирует способность взаимодействия с кофе-машиной, стиральной, посудомоечной и сушильной машинами, он также может готовить простые блюда, мыть посуду, складывать бельё в шкаф, собирать игрушки с пола в ящик, поливать цветы и мыть окна.

Конструктивной особенностью робота является изменяемое положение «плечевых суставов», которые передвигаются вверх и вниз по направляющим в узкой колонне, являющейся «туловищем» этого домашнего помощника. В голове робота предусмотрен блок камер и датчиков, а также два круглых дисплея, имитирующих движение глаз при взаимодействии с пользователем. Колонна, к которой крепятся руки, расположена на колёсном основании, которое и передвигается по полу. Дополнительные датчики и камеры распределены по рукам и туловищу робота, чтобы максимально полно контролировать окружающую обстановку. Onero H1 наделён 22 степенями свободы, что достаточно близко к показателям лучших отраслевых образцов — гораздо более сложный в устройстве Atlas компании Boston Dynamics, например, располагает 29 степенями свободы.

ИИ-модель OmniSense, которая используется для обучения и управления роботом, полагается на сочетание визуальной и тактильной информации, а также данных о глубине пространства. Это позволяет оценивать форму и положение предметов, а также определять способы взаимодействия с ними. Onero H1 должен интегрироваться в экосистему умного дома, в которой предусматривается использование более узкоспециализированных роботов и умных устройств. Стоимость Onero H1 пока не раскрывается, но скоро он будет доступен для заказа на сайте SwitchBot. Модульная платформа этого производителя позволяет собирать роботизированных помощников под конкретные задачи. Не исключено, что со временем появятся и решения для преодоления лестниц, которые имеются в большинстве частных домов.

Источник:

Теги: switchbot, роботы, человекообразный робот
