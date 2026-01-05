Samsung показала загадочные устройства в виде кассеты и проигрывателя пластинок с OLED и ИИ

На этой неделе состоится ежегодная выставка CES 2026, в рамках которой производители электроники со всего мира представят новинки. Так южнокорейская компания Samsung Display, помимо прочего, привезла на выставку несколько концептуальных устройств, демонстрирующих возможности интеграции передовых OLED-технологий в робототехнику и голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.

Одной из новинок Samsung стал концепт под названием AI OLED Bot. Он представляет собой небольшого робота, оснащённого OLED-дисплеем и строенным ИИ-помощником. Многие технические детали устройства не раскрываются, но, вероятно, AI OLED Bot ориентирован на использование в качестве системы информирования, например, в учебных заведениях. Работа в этом направлении не является чем-то новым, даже если учесть, что в этом концепте Samsung задействовала один из своих передовых дисплеев.

Ещё одной новинкой стало компактное устройство AI OLED Cassette, построенное вокруг пары 1,5-дюймовых круглых дисплеев OLED. На представленном вендором изображении можно разглядеть интерактивный дисплей в стиле смарт-часов и ещё один экран, на котором отображается разная информация. Выше круглых экранов, по всей видимости, расположен ещё один продолговатый сенсорный дисплей для настройки устройства.

В дополнение к этому компания показала устройство в виде проигрывателя виниловых пластинок AI OLED Turntable с 13,4-дюймовым дисплеем OLED. Второе из выполненных в стиле ретро устройств, судя по всему, управляется сенсорно. Практическое или развлекательное назначение такого большого круглого дисплея в сочетании с ИИ-помощником на данный момент неизвестны.

Кроме того, Samsung представит как никогда прочные OLED-панели, долговечность которых доказана в ходе различных испытаний. Также вендор покажет множество новых дисплеев для автомобилей, включая 18,1-дюймовую гибкую L-образную панель, 30-дюймовый дисплей для развлечения пассажиров на задних сиденьях и другие решения.

Потребителей также могут заинтересовать новые OLED-панели Ultra Thin One. В этой категории вендор выпустит дисплеи для ноутбуков, которые «на 30 % тоньше и на 30 % легче» благодаря использованию гибридных тонкоплёночных слоёв и технологии Oxide TFT для обеспечения переменной частоты обновления от 1 до 120 Гц. Такие панели обеспечат охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 % и «более глубокий чёрный цвет за счёт устранения воздушной прослойки между подложками».

Ещё одной новинкой станут 1,4-дюймовые дисплеи RGB OLEDoS для гарнитур расширенной реальности. Эти дисплеи отличаются компактным размером, плотностью пикселей 5000 PPI и широкими углами обзора.