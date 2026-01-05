Сегодня 05 января 2026
Из-за бездействия Valve фанатский ремейк Counter-Strike 1.6 оказался под угрозой отмены — у CS: Legacy остался последний шанс

Команда моддеров Midnight Madness, состоящая из создателей CSPromod для Counter-Strike: Source, отчиталась о статусе разработки CS: Legacy — полноценного ремейка культового мультиплеерного шутера Counter-Strike 1.6 от Valve.

Источник изображений: Midnight Madness

Напомним, CS: Legacy была представлена в прошлом марте и готовилась к запуску в раннем доступе Steam до конца 2025 года, однако этого не произошло. Из новогоднего обращения разработчиков стало ясно почему.

Как стало известно, Midnight Madness заморозила CS: Legacy на фоне нескольких месяцев безуспешных попыток добиться от Valve и её представителей ответа по вопросам распространения ремейка в Steam.

В Midnight Madness не оставляют надежду на выпуск CS: Legacy и обещают устроить последнюю попытку выйти на связь с Valve. Если студия не отреагирует и на этот раз, команда сосредоточится на своей оригинальной игре.

Новый проект Midnight Madness представляет собой безымянный мультиплеерный шутер с передвижением как в Quake и графикой на движке Godot. Коллектив представил четыре скриншота актуального прототипа.

CS: Legacy строилась с нуля на основе комплекта для разработки Source SDK от 2013 года, но с использованием оригинального исходного кода и игровых материалов, а также переписанными рендерером, шейдерами и различными системами.

Midnight Madness была нацелена воссоздать все элементы классического геймплея CS 1.6, сохранив то самое ощущение от игры. В то же время ремейк предложит современные улучшения и крупные технические усовершенствования.

Источник:

cs: legacy, counter-strike, midnight madness, valve, шутер
