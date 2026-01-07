Lenovo показала умные очки с ИИ — они подсказывают, переводят и читают текст перед глазами

Lenovo продемонстрировала на выставке CES 2026 своё видение носимого устройства в формате смарт-очков. Представленный компанией концепт Lenovo AI Glasses Concept, как утверждается, преобразует взаимодействие пользователей с окружающей средой и объединяет их рабочий процесс, предлагая сочетание использования ИИ, управления мультимедиа и интеграции с несколькими устройствами.

Будущие смарт-очки Lenovo будут обладать интуитивно понятным сенсорным интерфейсом и поддержкой голосового управления. Их можно будет использовать для воспроизведения музыки, а также в качестве телесуфлера для презентаций и выступлений, читая текст, проецируемый на экран перед глазами. Также есть функция громкой связи.

Смарт-очки получат поддержку беспроводной связи, благодаря чему можно будет использовать возможности ИИ-ассистента Lenovo Qira, установленного на подключённом смартфоне или компьютере. Lenovo Qira обеспечит перевод в реальном времени с точностью до долей миллисекунды того, что пользователь услышит и интеллектуальное распознавание увиденных им изображений — всё это будет передаваться для обработки ИИ на сопряжённом устройстве с использованием микрофонов и камеры.

В начале дня пользователи смогут быстро ознакомиться с направленной им информацией благодаря функции Catch Me Up, которая отображает сводку уведомлений с нескольких устройств.

Смарт-очки Lenovo AI Glasses Concept обладают небольшим весом — всего 45 г, что обеспечивает их комфортное использование в течение длительного времени. Продолжительность автономной работы носимого устройства без подзарядки достигает 8 часов.

По словам компании, Lenovo AI Glasses Concept воплощают в себе концепцию носимого устройства, обеспечивающего бесперебойное и комфортное использование ИИ на протяжении всего дня.