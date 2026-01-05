LG показала робота-дворецкого CLOiD — он готовит, убирает и руководит умным домом

LG Electronics пообещала продемонстрировать на грядущей выставке CES 2026 домашнего робота CLOiD с искусственным интеллектом. Он не только собственно выполняет поставленные перед ним задачи, но и может координировать работу домашних бытовых приборов.

LG CLOiD объединяет два важных направления деятельности корейской компании: домашнюю роботизированную платформу LG Q9 и экосистему умного дома LG ThinQ. В ходе демонстрационных сценариев он готовит владельцу завтрак: достаёт из холодильника молоко и помещает круассан в духовку. Когда человек уходит из дома, CLOiD запускает стирку, а после сушки складывает одежду и относит её в шкаф. Другими словами, адаптируется к образу жизни владельца и умеет управлять подключёнными к Сети бытовыми приборами.

Конструкция робота адаптирована к деятельности в жилых помещениях: головной блок, туловище с двумя шарнирными руками-манипуляторами, колёсная база и функция автономной навигации; туловище может наклоняться, чтобы робот подбирал предметы с уровня колен и выше. У каждого манипулятора LG CLOiD семь степеней свободы, что соответствует диапазону движений человеческой руки: движения вперёд и назад, боковые и вращательные движения на плечевом, локтевом и запястном суставах. Пять пальцев с независимым управлением позволяют роботу с высокой точностью манипулировать бытовыми предметами на кухне, в прачечной или гостиной.

Головной блок LG CLOiD выступает в качестве мобильного центра управления домашним ИИ: здесь размещён чипсет для обработки данных робота и генеративного ИИ с голосовым интерфейсом, дисплей, динамик, камеры и сенсоры. Пользователь может общаться с роботом голосом и визуальными выражениями, машина способна изучать домашнюю обстановку, привычки владельца и на основе накопленных сведений управлять подключёнными к домашней сети бытовыми приборами.

Визуальная языковая модель (Vision Language Model — VLM) преобразует изображения и видео в структурированное языковое «понимание»; задача визуально-языковой модели действия (Vision Language Action — VLA) — преобразование визуальных и вербальных входных данных в физические действия. Эти модели обучались на десятках тысяч часов данных о выполнении задач в домашних условиях — в результате LG CLOiD распознаёт бытовые приборы, интерпретирует действия пользователя и выполняет соответствующие контексту действия, например, открывает двери и перемещает предметы. Ещё одна особенность LG CLOiD — интеграция с экосистемой умного дома LG, в том числе с ThinQ AI Home Platform и хабом ThinQ ON.

Корейский производитель представил также LG Actuator AXIUM — новую марку приводов для сервисных роботов и других роботизированных систем. Привод включает электродвигатель для непосредственного выполнения движения, драйвер для обработки электросигналов, а также редуктор для регулирования скорости и крутящего момента. Приводы являются одними из наиболее важных и дорогостоящих компонентов в роботизированных системах и выступают ключевой технологией на начальном этапе развития «физического» ИИ. LG ставит перед собой задачу создать управляемую ИИ домашнюю среду, в которой повседневная работа по дому будет выполняться бытовыми приборами и домашними роботами с ИИ.