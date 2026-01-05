Сегодня 05 января 2026
Мультяшный WALL-E стал реальностью — стартап Zeroth представил робота W1 за $5599

Тема «одушевления» роботов давно эксплуатируется Голливудом, и некоторые персонажи фантастических фильмов и мультфильмов стали довольно популярны ещё до появления технической возможности массового производства их аналогов. Стартап Zeroth готов начать продажи робота-компаньона, очень напоминающего миловидного WALL-E из диснеевского мультфильма.

Источник изображений: Zeroth

Строго говоря, как поясняет The Verge, лицензионная копия WALL-E будет продаваться на территории Китая, а вот за его пределами клиентам Zeroth будет предложен похожий робот W1 с адаптированным дизайном за $5599. Оснащённый лидаром, RGB-камерами и всеми необходимыми для безопасной навигации внутри помещений робот высотой 574 мм будет передвигаться на двух гусеницах и даже перемещать грузы массой до 50 кг. Это более чем в два раза превышает его собственный вес, так что с практической точки зрения робота нельзя будет назвать совсем бесполезным, но его прочие функциональные возможности будут ограничены. Zeroth W1 может следовать по дому за хозяином, развлекать гостей и делать снимки при помощи своей 13-мегапиксельной камеры. Его максимальная скорость достигает 50 см в секунду.

Zeroth также выводит на рынок США напоминающего куклу человекоподобного робота M1 высотой около 37 см, который будет оснащаться док-станцией для автоматической подзарядки по истечении тех двух часов непрерывной работы от штатной батареи, на которые он рассчитан. Робот стоимостью $2899 будет опираться на работу с Google Gemini, поддерживая беседу с человеком, его можно будет использовать в качестве ходячей камеры видеонаблюдения для присмотра за престарелыми родственниками. Он даже способен присылать тревожные сообщения, если обнаружит объект наблюдения в беспомощном положении на полу. Робот способен ходить по поверхности стола и даже самостоятельно подниматься в случае падения. В США оба робота Zeroth будут доступны для предварительного заказа уже в этом квартале.

