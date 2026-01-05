Человекоподобный робот UBTech Walker S2 показал ловкость на теннисном корте, сыграв с человеком

Китайская компания UBTech Robotics опубликовала видео, демонстрирующее, как гуманоидный робот на теннисном корте отбивает подачи соперника, в роли которого выступает человек. На видео видно, как робот Walker S2 держит ракетку и отбивает мячи, которые с противоположной стороны корта посылает человек.

Хотя ролик, очевидно, смонтирован, в нём хорошо видно, как Walker S2 перемещается по своей стороне корта. Он занимает разные позиции и совершает взмахи ракеткой, которые выглядят достаточно плавными и точными. В одном из моментов робот даже смог выполнить удар с отскока от корта. Любопытно, что рука Walker S2 с ракеткой не имеет пальцев, что особенно заметно ближе к концу 42-секундного ролика и в моменте, где он «даёт пять» человеку, используя вторую руку, на которой пальцы есть.

Любой теннисист понимает сложность попадания по движущейся цели размером с кулак. Роботу необходимо отслеживать траекторию движения мяча, одновременно координируя движения ног и рук, чтобы точно отправить мяч обратно через сетку. При этом он должен сохранять баланс, выполняя плавные движения, напоминающие человеческие.

Точно неизвестно, функционировал ли Walker S2 в опубликованном видео автономно или им управлял оператор. Ранее UBTech заявляла о возможности коммерческого использования своих роботов и даже публиковала видео, по поводу подлинности которых возникали споры. Однако Foxconn, производственный партнёр Apple, ранее раскрыл более конкретные планы по внедрению человекоподобных роботов на производстве в 2026 году.