«Захлопнись!»: Samsung научила холодильники открываться и закрываться по голосовой команде

Последнее обновление линейки умных холодильников Samsung Family Hub получит функцию, которую давно ждали некоторые потребители. Речь идёт об открытии и закрытии дверцы холодильника посредством голосовых команд.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Новые холодильники Samsung со встроенным ИИ-помощником Bixby в скором времени смогут самостоятельно открывать и закрывать дверцы, получив от пользователя соответствующую команду. Достаточно будет просто сказать: «Открой дверцу холодильника» или «Закрой дверцу холодильника», после чего будет выполнено соответствующее действие.

Согласно пресс-релизу Samsung, представленные на этой неделе на выставке CES 2026 холодильники будут полноценно открывать (более чем на 90º) и закрывать дверцы, получив на то голосовую команду. Проделать это также можно коснувшись дверцы ладонью или тыльной стороной руки. Это может быть удобно, например, во время приготовления блюд, когда руки грязные, а нужно достать что-то из холодильника.

Наряду с поддержкой голосовых команд холодильники Family Hub получат поддержку функций на базе ИИ-модели Google Gemini. Так встроенная система AI Vision, которая отвечает за способность холодильника распознавать, что пользователь кладёт и берёт из холодильника, теперь будет задействовать эту модель. По данным Samsung, такой подход позволяет «мгновенно идентифицировать количество свежих пищевых продуктов и приготовленных блюд».

Теги: samsung family hub, samsung, gemini, холодильник
