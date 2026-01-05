Тайваньская компания Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, сообщила о рекордной выручке за IV квартал 2025 года — его обеспечил высокий спрос на продукты в области искусственного интеллекта.

Доход Foxconn, крупнейшего производителя серверов Nvidia и ведущего сборщика iPhone, за IV квартал 2025 года вырос на 22,07 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,6028 трлн тайваньских долларов ($82,61 млрд), сообщили в компании. Для сравнения, аналитики прогнозировали 2,418 трлн ($76,75) — компания превзошла их ожидания; причём доход вырос как в годовом, так и в квартальном исчислении, создав высокую базу к сравнению для I квартала 2026 года.

В I квартале 2026 года Foxconn уже отметила сезонное замедление продаж продукции в сфере информационных и коммуникационных технологий. Но несмотря на это компания ожидает, что даже на фоне высокой базы IV квартала 2025 года высокий спрос на стоечные ИИ-серверы поможет достичь показателей, близких к верхней границе диапазона за последние пять лет. В долларовом выражении выручка Foxconn за IV квартал показала рост на 26,4 %.

Положительную динамику обеспечили высокие показатели подразделения облачных и сетевых продуктов Foxconn, и в первую очередь по направлению ИИ. Сегмент интеллектуальной бытовой электроники, к которому относится iPhone, показал небольшое снижение доходов из-за неблагоприятных обменных курсов. Только за декабрь Foxconn выручила 862,86 млрд тайваньских долларов ($27,39 млрд) — это на 31,77 % выше год к году и рекордный показатель для декабря.

Прогнозов с конкретными показателями Foxconn (официальное название Hon Hai Precision Industry) не предоставила. Финансовый отчёт по итогам IV квартала она опубликует только в марте. За минувший год акции Foxconn выросли на 25,3 %, что соответствует общей тенденции на тайваньском рынке. На окончание сегодняшних торгов ценные бумаги компании показывали рост на 1,08 %; индекс за то же время вырос на 2,57 %.