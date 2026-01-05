Сегодня 05 января 2026
Thermaltake представила ретро-корпуса с имитацией дисковода

Thermaltake представила на CES 2026 серию корпусов и систем жидкостного охлаждения Retro, вдохновлённую эстетикой персональных компьютеров 80-х и 90-х годов, но построенную на современной технической базе. Серия включает два корпуса — Retro 260 TG и Retro 360 TG, а также систему жидкостного охлаждения Retro Ultra AIO. Все устройства выполнены в едином дизайне с мягкими цветовыми оттенками и текстурированной поверхностью.

Источник изображений: Thermaltake

Источник изображений: Thermaltake

Корпус Retro 260 TG ориентирован на компактные сборки на базе microATX. Он напоминает классические ПК прошлого благодаря минималистичному дизайну, но технически рассчитан на современные конфигурации и поддерживает материнские платы с разъёмами на задней панели, установку до девяти 120-мм вентиляторов и радиатора СЖО типоразмера до 280 мм, размещаемого сверху. В передней части корпуса расположены порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0 и аудиоразъём HD Audio для качественной передачи звука. Корпус также поддерживает установку 6-дюймового ЖК-экрана Thermaltake, подходящего для отображения пиксельной графики, системной информации или пользовательской анимации.

Более крупная модель Retro 360 TG выполнена в той же стилистике, но в форм-факторе Mid-Tower, вдохновлённом рабочими станциями начала 90-х годов. Внутри корпуса могут размещаться материнские платы формата ATX со скрытыми разъёмами, до двенадцати 120-мм вентиляторов и радиаторы СЖО размером до 360 мм, устанавливаемые сверху или сбоку. Как и младшая версия, корпус совместим с 6-дюймовым дисплеем и оснащён аналогичным набором портов на передней панели: USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.0 и HD Audio.

Завершает ретро-серию жидкостный кулер Retro Ultra ARGB Sync AIO, доступный в вариантах типоразмера 240 и 360 мм. Его отличительной особенностью является съёмный блок помпы с 3,6-дюймовым TFT ЖК-дисплеем, выполненным в стиле миниатюрного ретро-компьютера или CRT-монитора. С помощью программного обеспечения TT RGB PLUS 3.0 пользователь может выводить на дисплей температурные данные, анимации и графику в духе старых операционных систем. Сама СЖО оснащена новыми вентиляторами Thermaltake с адресной RGB-подсветкой, а также системой крепления вентиляторов на четырёх винтах, упрощающей обслуживание.

Источник:

Теги: thermaltake, корпуса, сжо
