«Выглядит чертовски хорошо»: фанаты остались в восторге от 9 минут геймплея гоблинского стелс-экшена Styx: Blades of Greed

Разработчики из французской Cyanide Studio при поддержке издателя Nacon устроили 9-минутную геймплейную демонстрацию своего фэнтезийного стелс-экшена Styx: Blades of Greed — продолжения Styx: Shards of Darkness (2017).

Напомним, по сюжету хитроумный Стикс (он же самопровозглашённый мастер скрытности) задаётся целью заполучить кварц — самый ценный и опасный ресурс в мире, стоящем на пороге войны между эльфами, людьми и орками.

Опубликованный ролик демонстрирует, как Стикс в поисках кварца исследует головокружительные высоты границы человеческого мира — охраняемой людьми вертикальной крепости в локации «Стена».

Стикс использует крюк-кошку и планер, клонирует себя, применяет невидимость и берёт под контроль разум стражника, комментируя буквально каждое действие (в релизной версии такого не будет).

Фанаты остались в восторге от отполированности как технической составляющей Styx: Blades of Greed, так и геймплейной формулы серии. «Выглядит чертовски хорошо», — поделился finnhaverkamp.

Обещают доведённую до совершенства формулу первых двух игр, богатый арсенал гаджетов и приёмов, возможность посетить процветающую орочью деревню и руины эльфийской столицы Акенаша, а также текстовый перевод на русский.

В результате декабрьского переноса Styx: Blades of Greed выйдет лишь 19 февраля на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Разработчикам потребовалось больше времени, чтобы «всё отполировать и откалибровать».