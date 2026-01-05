Компания SanDisk представила на выставке CES 2026 новую серию потребительских твердотельных накопителей SanDisk Optimus. Она пришла на смену потребительским линейкам SSD WD Blue и WD_Black. Накопители SanDisk Optimus будут представлены тремя линейками SSD, направленными на создателей контента, геймеров и пользователей рабочих станций.

Решение об отказе от фирменных серий WD Blue и WD_Black последовало за реструктуризацией компании Western Digital, в результате которой её подразделение по производству флеш-накопителей SanDisk получило автономию. Western Digital первоначально приобрела SanDisk в 2015 году, однако потом решила отделить бизнес по выпуску флеш-накопителей в самостоятельную компанию. Эта операция была завершена в феврале 2025 года, в результате чего SanDisk стала независимой публичной компанией.

SanDisk заявляет, что новая структура наименований SSD призвана упростить понимание уровней производительности. Базовая линейка накопителей Optimus заменяет модели WD Blue, такие как WD Blue SN5100, которые теперь получили обозначение Optimus 5100. Optimus GX — это игровая линейка, в которую вошли накопители уровня WD_Black SN7100, переименованные в Optimus GX 7100. На вершине модельного ряда находится серия Optimus GX Pro: такие накопители, как WD_Black SN8100, теперь будут предлагаться под названием Optimus GX Pro 8100.

Компания SanDisk также добавила в ассортимент новый накопитель Optimus GX 7100M компактного формата M.2 2230, предназначенный для портативных устройств и тонких ноутбуков. Для этого SSD заявлены скорости последовательного чтения до 7250 Мбайт/с и записи до 6900 Мбайт/с. Накопитель будет доступен в вариантах ёмкостью 1 и 2 Тбайт.

Ожидается, что продукция с логотипом Optimus начнёт появляться у ретейлеров в первой половине 2026 года.