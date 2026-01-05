Сегодня 05 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Sandisk похоронила марки WD_Black и WD B...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sandisk похоронила марки WD_Black и WD Blue — теперь её SSD будут называться Optimus

Компания SanDisk представила на выставке CES 2026 новую серию потребительских твердотельных накопителей SanDisk Optimus. Она пришла на смену потребительским линейкам SSD WD Blue и WD_Black. Накопители SanDisk Optimus будут представлены тремя линейками SSD, направленными на создателей контента, геймеров и пользователей рабочих станций.

Источник изображений: SanDisk

Источник изображений: SanDisk

Решение об отказе от фирменных серий WD Blue и WD_Black последовало за реструктуризацией компании Western Digital, в результате которой её подразделение по производству флеш-накопителей SanDisk получило автономию. Western Digital первоначально приобрела SanDisk в 2015 году, однако потом решила отделить бизнес по выпуску флеш-накопителей в самостоятельную компанию. Эта операция была завершена в феврале 2025 года, в результате чего SanDisk стала независимой публичной компанией.

SanDisk заявляет, что новая структура наименований SSD призвана упростить понимание уровней производительности. Базовая линейка накопителей Optimus заменяет модели WD Blue, такие как WD Blue SN5100, которые теперь получили обозначение Optimus 5100. Optimus GX — это игровая линейка, в которую вошли накопители уровня WD_Black SN7100, переименованные в Optimus GX 7100. На вершине модельного ряда находится серия Optimus GX Pro: такие накопители, как WD_Black SN8100, теперь будут предлагаться под названием Optimus GX Pro 8100.

Компания SanDisk также добавила в ассортимент новый накопитель Optimus GX 7100M компактного формата M.2 2230, предназначенный для портативных устройств и тонких ноутбуков. Для этого SSD заявлены скорости последовательного чтения до 7250 Мбайт/с и записи до 6900 Мбайт/с. Накопитель будет доступен в вариантах ёмкостью 1 и 2 Тбайт.

Ожидается, что продукция с логотипом Optimus начнёт появляться у ретейлеров в первой половине 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти США обсуждают планы организации производства на территории страны при участии Kioxia и SanDisk
SanDisk предрекла дефицит флеш-памяти на весь следующий год — SSD и не только подорожают
SanDisk выпустила 8-Тбайт версию лучшего геймерского SSD WD_Black SN8100 за $1000
В условиях дефицита памяти лучше всего дела обстоят у Apple, Lenovo, Asus и Dell
Акции Kioxia показали рекордную динамику из-за высокого спроса на чипы памяти
Китайский производитель памяти CXMT собирается выручить в ходе IPO до $4,2 млрд
Теги: sandisk, ssd, твердотельный накопитель, optimus
sandisk, ssd, твердотельный накопитель, optimus
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.