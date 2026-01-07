Сегодня 07 января 2026
ИИ, который живёт дома: Lenovo показала локальное ИИ-облако Personal AI Hub на базе Nvidia Grace Blackwell

Компания Lenovo демонстрирует на выставке CES 2026 ряд концептов умных устройств, обеспечивающих пользователям расширенные возможности благодаря применению ИИ-технологий. В их числе — Lenovo Personal AI Hub Concept (Project Kubit).

Источник изображения: Lenovo

Источник изображения: Lenovo

Lenovo Personal AI Hub Concept представляет собой персональный облачный ИИ-хаб для использования на периферии, предназначенный для поддержки ИИ-приложений в экосистеме потребителя, охватывающей множество устройств, включая ПК, смартфоны, носимые устройства и решения для умного дома.

Lenovo Personal AI Hub Concept построен на базе двух рабочих станций ThinkStation PGX, каждая из которых использует суперчип Nvidia GB10 Grace Blackwell, объединяющий графический процессор с архитектурой Blackwell и 20-ядерный центральный Arm-процессор Grace. Спецификации ThinkStation PGX также включают 128 Гбайт унифицированной оперативной памяти LPDDR5x, объёма которой достаточно для работы с ИИ-моделями с 200 млрд параметров. Две станции ThinkStation PGX объединяются с помощью адаптера Nvidia ConnectX-7, благодаря чему обеспечивается работа с моделями с до 405 млрд параметров.

ИИ-хаб собирает данные с различных платформ, обеспечивая высокопроизводительные персональные вычисления с использованием ИИ и предоставляя пользователям доступ к новым уровням аналитики и приложениям с поддержкой ИИ. Развиваясь вместе с пользователями, Lenovo Personal AI Hub расширяет границы использования интеллектуальных технологий для всех, сообщила компания. ИИ-хаб поддерживает управление как с помощью касаний экрана, так и голосом.

Теги: lenovo, ии, хаб, концепт
