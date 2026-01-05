TCL представила телевизор X11L с подсветкой SQD-Mini LED с улучшенной цветопередачей и ценой до $10 000

Одной из основных тем выставки потребительской электроники CES 2026 стала технология подсветки RGB LED. Почти все крупные производители телевизоров планируют продемонстрировать свои новейшие модели, использующие эту технологию. Однако компания TCL пошла своим путём и представила технологию SQD-Mini LED, а также первый телевизор на её основе — X11L.

В X11L для подсветки используются синие светодиоды, как и в современных mini-LED-телевизорах, но технология TCL включает в себя два важных улучшения, касающихся цветопередачи: переработанные квантовые точки, обеспечивающие более насыщенный цвет, чем раньше, и фильтр UltraColor от TCL CSOT (подразделения компании по производству панелей), позволяющий использовать преимущества новых квантовых точек и обеспечивать более точную цветопередачу на уровне пикселей. Это означает, что X11L может достичь 100-процентного цветового охвата BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Модель X11L также оснащена одним из самых ярких дисплеев на рынке — показатель его пиковой яркости составляет 10 000 кд/м². Панель имеет до 20 000 зон локального затемнения подсветки, что в три раза больше, чем у предшественника TCL QM9K.

Для моделей телевизоров с подсветкой RGB LED тоже заявляется 100-процентный цветовой охват BT.2020. Однако, как отмечает The Verge, такой показатель достигается только при использовании тестовых шаблонов изображения. При работе с реальным контентом (к тому же не так много контента использует полный цветовой охват BT.2020) RGB LED-телевизоры могут испытывать перекрёстные помехи, когда свет от светодиодов разных цветов смешивается друг с другом и вызывает снижение насыщенности цвета. В X11L используются те же цветные светодиоды для подсветки, но для компенсации применяются новые квантовые точки и улучшенный цветовой фильтр, благодаря чему отсутствуют перекрёстные цветовые искажения и потеря насыщенности.

TCL X11L станет одним из немногих телевизоров 2026 года, поддерживающих технологию «кинематографичного HDR» Dolby Vision 2. Соответствующее программное обновление будет предоставлено по воздуху (OTA) позже в этом году. Контента в таком формате на рынке пока представлено немного, но наличие поддержки обеспечивает телевизору задел на будущее.

В оснащение TCL X11L входят четыре порта HDMI 2.1. Для телевизора заявлена поддержка приложения Xbox Game Pass для игр без консоли (через обновление по воздуху в будущем), а также сервиса Gemini для Google TV. Кроме того, заявлена поддержка технологии Dolby Atmos Flex Connect, позволяющей подключать колонки и сабвуфер TCL Flex Connect для расширения домашнего кинотеатра. Впрочем, и сам телевизор оснащён достаточно качественной акустической системой Bang & Olufsen.

Изначально TCL X11L будет выпускаться с диагоналями 85 и 98 дюймов. Обе версии уже доступны для предзаказа. Вариант с диагональю 75 дюймов ожидается через несколько месяцев, однако точные сроки компания пока не уточняет. Стоимость TCL X11L с диагональю 98 дюймов составляет $9999,99, 85-дюймовая версия оценивается в $7999,99, а 75-дюймовая — в $6999,99. В то же время TCL известна своей практикой существенно снижать цены на актуальные модели телевизоров к концу года. Например, стоимость 85-дюймовой модели X11K на момент выпуска составляла $10 000, но сейчас она снизилась до $3500.