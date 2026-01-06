Сегодня 06 января 2026
Миллионы игроков по всему миру остались без доступа к League of Legends, потому что Riot опять забыла обновить SSL-сертификат

Популярная мультиплеерная игра League of Legends недавно на несколько часов вышла из строя по всему миру из-за забывчивости со стороны её разработчиков из американской студии Riot Games (принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent).

Источник изображений: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Вечером в воскресенье, 4 января, пользователи из разных стран начали жаловаться на невозможность авторизации в League of Legends — попытка входа обрывалась на стартовом экране загрузки.

Riot оперативно приступила к изучению проблемы, но игроки сработали быстрее, проверив журналы ошибок: как выяснилось, Windows отклоняла попытки подключения из-за истёкшего срока действия SSL-сертификата.

Источник изображения: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

SSL — криптографический протокол, обеспечивающий более безопасную связь между хостом и клиентом. SSL-сертификаты обычно продлеваются автоматически, но в случае League of Legends он закодирован в клиенте, поэтому требовал ручного обновления.

Хотя Riot пока не подтвердила, что причиной проблем стал заброшенный сертификат, доказательства налицо: например, проблему со входом можно было решить, установив время системы до истечения сертификата.

Источник изображения: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Примечательно, что точно такая же проблема настигла игроков League of Legends в начале 2016 года. Тогда Riot тоже забыла обновить SSL-сертификат, но в итоге продлила его действие на десять лет (до 4 января 2026-го).

В ближайшее время повторения ситуации не ожидается. Riot выпустила для League of Legends обновление, которое устранило проблемы с авторизацией и установило новую дату истечения срока действия SSL-сертификата — 11 декабря 2125 года.

Источник изображения: Reddit (spartankz117)

Источник изображения: Reddit (spartankz117)

Теги: league of legends, riot games, moba
