Всего одна космическая частица сломала новейший испанский спутник связи за €1 млрд

Компания Indra сообщила, что новейший спутник связи — SpainSat NG-2, запущенный в интересах Министерства обороны Испании и ЕС, серьёзно повреждён попаданием космической частицы. Удар зафиксирован на высоте свыше 50 тыс. км во время движения спутника к целевой орбите. Масштабы ущерба оцениваются, но предварительно получили оценку, как чувствительные.

Спутник SpainSat NG-2 был запущен 23 октября 2025 года на ракете SpaceX Falcon 9. Он должен был выйти на геостационарную орбиту высотой 35 786 км. В процессе движения к этой орбите совершаются манёвры, в том числе, предусматривающие значительный подъём спутников над поверхностью планеты. Тем самым космический аппарат входит в зону риска, включая погружение в сильные радиационные пояса.

На одном из этапов манёвра телеметрия показала резкий всплеск отклонения от нормы. Такие отклонения характерны для высокоэнергетического воздействия космическими частицами на электронику. Ближе к планете космические аппараты хоть как-то защищены естественным магнитным полем Земли, чего не скажешь о той высоте, на которой оказался SpainSat NG-2.

В настоящий момент оператор спутников — компания Hisdesat — оценивает степень повреждения аппарата. Не исключено, раз об этом сообщили публично, что спутник с большой вероятностью будет потерян для группировки. Аппарат SpainSat NG-2, как и его запущенный ранее брат-близнец SpainSat NG-1, создан компанией Airbus по программе стоимостью €2 млрд. Группировка должна была обеспечить Испанию и союзников по НАТО современными каналами связи.

Этот инцидент подчёркивает, насколько уязвимы космические аппараты к столкновениям с космическими частицами или космическим мусором в космосе, особенно на этапе вывода на орбиту, когда спутники ещё не находятся в стабильной рабочей позиции и подвергаются воздействию радиационных поясов и микрометеоритов (и они ещё мечтают о ЦОД на орбите, игнорируя вполне очевидные риски).