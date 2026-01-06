Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Всего одна космическая частица сломала н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Всего одна космическая частица сломала новейший испанский спутник связи за €1 млрд

Компания Indra сообщила, что новейший спутник связи — SpainSat NG-2, запущенный в интересах Министерства обороны Испании и ЕС, серьёзно повреждён попаданием космической частицы. Удар зафиксирован на высоте свыше 50 тыс. км во время движения спутника к целевой орбите. Масштабы ущерба оцениваются, но предварительно получили оценку, как чувствительные.

Источник изображения: Airbus

Источник изображения: Airbus

Спутник SpainSat NG-2 был запущен 23 октября 2025 года на ракете SpaceX Falcon 9. Он должен был выйти на геостационарную орбиту высотой 35 786 км. В процессе движения к этой орбите совершаются манёвры, в том числе, предусматривающие значительный подъём спутников над поверхностью планеты. Тем самым космический аппарат входит в зону риска, включая погружение в сильные радиационные пояса.

На одном из этапов манёвра телеметрия показала резкий всплеск отклонения от нормы. Такие отклонения характерны для высокоэнергетического воздействия космическими частицами на электронику. Ближе к планете космические аппараты хоть как-то защищены естественным магнитным полем Земли, чего не скажешь о той высоте, на которой оказался SpainSat NG-2.

В настоящий момент оператор спутников — компания Hisdesat — оценивает степень повреждения аппарата. Не исключено, раз об этом сообщили публично, что спутник с большой вероятностью будет потерян для группировки. Аппарат SpainSat NG-2, как и его запущенный ранее брат-близнец SpainSat NG-1, создан компанией Airbus по программе стоимостью €2 млрд. Группировка должна была обеспечить Испанию и союзников по НАТО современными каналами связи.

Этот инцидент подчёркивает, насколько уязвимы космические аппараты к столкновениям с космическими частицами или космическим мусором в космосе, особенно на этапе вывода на орбиту, когда спутники ещё не находятся в стабильной рабочей позиции и подвергаются воздействию радиационных поясов и микрометеоритов (и они ещё мечтают о ЦОД на орбите, игнорируя вполне очевидные риски).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Внезапно сломавшийся спутник Starlink сфотографировали, пока он не рухнул на Землю
В шаге от катастрофы — китайский спутник пронёсся всего в 200 метрах от спутника Starlink
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором
Ранняя Вселенная оказалась горячее, чем предсказывали теории
SpaceX первой в мире запустила ракету на орбиту в 2026 году
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Теги: космический мусор, спутник, авария
космический мусор, спутник, авария
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.