Lego представила умные конструкторы Smart Play — они распознают сборку и заставляют модель светиться и звучать соответственно

Компания Lego представила на выставке CES 2026 новую систему Smart Play. Вместе с традиционными детальками в таких комплектах поставляются интерактивные элементы со встроенной электроникой.

Система Smart Play включает в себя детальку Smart Brick 2 × 4, плитки Smart Tag и фигурки Smart Minifigure. Задача Smart Brick и Smart Minifigure — распознавать находящиеся рядом Smart Tag — плитки 2 × 2 с уникальными цифровыми идентификаторами и инструкциями с дальнейшими действиями. Так, если при сборке вертолёта используется элемент Smart Tag, то Smart Brick начинает светиться и издавать звуки пропеллеров, чтобы «оживить» этот вертолёт. Дополняет набор световых и звуковых эффектов встроенный акселерометр — с его помощью система определяет, когда вертолёт «летит» или оказывается вверх дном.

В основе Smart Bricks используется чип ASIC размером менее одной детальки. Для распознавания расположенных поблизости меток он использует систему магнитного позиционирования в ближнем поле; в наличии также миниатюрный динамик, акселерометр и светодиодная матрица. Lego разработала собственный протокол BrickNet на основе Bluetooth — этот протокол, уверяет производитель, защищён средствами шифрования и контроля конфиденциальности. Для сопряжения элементов системы настройка не требуется, так что ребёнок вполне справится с игрушкой; экранов в комплекте не предусмотрено, но в одном из сценариев Smart Tag используется для анимации игрушечной уборной.

Первые два набора формата Lego Smart Play входят в серию «Звёздные войны», и в продажу они поступят 1 марта — это будет малый набор «Красный истребитель Люка X-wing» за $69,99 и более крупный «Дуэль в тронном зале и A-wing» за $159,99. В них система Smart Play используется для анимации персонажей, в том числе Люка Скайуокера и принцессы Леи; предусмотрены сценарии поединков на световых мечах.