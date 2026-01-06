Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек Lego представила умные конструкторы Smar...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Lego представила умные конструкторы Smart Play — они распознают сборку и заставляют модель светиться и звучать соответственно

Компания Lego представила на выставке CES 2026 новую систему Smart Play. Вместе с традиционными детальками в таких комплектах поставляются интерактивные элементы со встроенной электроникой.

Источник изображений: Lego

Источник изображений: Lego

Система Smart Play включает в себя детальку Smart Brick 2 × 4, плитки Smart Tag и фигурки Smart Minifigure. Задача Smart Brick и Smart Minifigure — распознавать находящиеся рядом Smart Tag — плитки 2 × 2 с уникальными цифровыми идентификаторами и инструкциями с дальнейшими действиями. Так, если при сборке вертолёта используется элемент Smart Tag, то Smart Brick начинает светиться и издавать звуки пропеллеров, чтобы «оживить» этот вертолёт. Дополняет набор световых и звуковых эффектов встроенный акселерометр — с его помощью система определяет, когда вертолёт «летит» или оказывается вверх дном.

В основе Smart Bricks используется чип ASIC размером менее одной детальки. Для распознавания расположенных поблизости меток он использует систему магнитного позиционирования в ближнем поле; в наличии также миниатюрный динамик, акселерометр и светодиодная матрица. Lego разработала собственный протокол BrickNet на основе Bluetooth — этот протокол, уверяет производитель, защищён средствами шифрования и контроля конфиденциальности. Для сопряжения элементов системы настройка не требуется, так что ребёнок вполне справится с игрушкой; экранов в комплекте не предусмотрено, но в одном из сценариев Smart Tag используется для анимации игрушечной уборной.

Первые два набора формата Lego Smart Play входят в серию «Звёздные войны», и в продажу они поступят 1 марта — это будет малый набор «Красный истребитель Люка X-wing» за $69,99 и более крупный «Дуэль в тронном зале и A-wing» за $159,99. В них система Smart Play используется для анимации персонажей, в том числе Люка Скайуокера и принцессы Леи; предусмотрены сценарии поединков на световых мечах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производитель российского аналога Lego выпустил модель Близняшки из Atomic Heart — робот-балерина может принимать «эффектные позы»
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
Скоро любой сможет превратить конструктор Lego Game Boy в настоящую консоль
Трамп отменил продажу полупроводникового производства Emcore компании HieFo из-за китайского следа
В России вышел беспроводной моющий пылесос ILIFE W90 Pro для удобной уборки любых полов
Tesla выпустила ракетку для пиклбола за $350
Теги: lego, конструктор, ces 2026
lego, конструктор, ces 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.