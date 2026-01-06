Creative Assembly добавит в Total War: Pharaoh интерактивного ИИ-советника на базе технологий Nvidia ACE

Компания Nvidia в рамках выставки потребительской электроники CES 2026 объявила, что «живые» NPC на базе технологий Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine) скоро появятся в ещё одной игре.

Речь идёт о вышедшей в 2023 году глобальной древнеегипетской стратегии Total War: Pharaoh от издательства Sega и разработчиков из принадлежащей ему британской студии Creative Assembly.

В рамках эксперимента Creative Assembly добавит в Total War: Pharaoh динамического ИИ-советника на базе Nvidia ACE, который сможет помогать игрокам в освоении геймплейных систем и давать актуальные рекомендации.

В основе ИИ-советника Total War: Pharaoh лежит малая языковая модель, запущенная локально на графическом процессоре пользователя. ИИ обрабатывает команды игрока, текущее состояние сессии и информацию из обширной базы данных.

По словам Nvidia, ИИ-советник был обучен спецификам геймплея Total War: Pharaoh, обладает пониманием состояния игры, а также использует исторически уместный тон и ход мышления.

Прототип ИИ-советника для Total War: Pharaoh стал частью программы Creative Assembly по изучению способов сделать игры серии не менее глубокими, но более дружелюбными, динамичными и доступными.

Тестирование ИИ-советника для Total War: Pharaoh стартует до конца 2026 года. Creative Assembly будет приглашать избранных игроков, чтобы испытывать, формировать эти системы и бросать им вызов.