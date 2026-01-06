Сегодня 06 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Asus представила ноутбук для творчества ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила ноутбук для творчества ProArt GoPro Edition на Ryzen AI Max+ 395 и большой планшет ProArt на Snapdragon X2 Elite

Компания Asus представила на выставке CES 2026 новые компьютеры серии ProArt — два ноутбука и планшетный компьютер предназначены для создателей контента и располагают всеми необходимыми для творчества инструментами, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: videocardz.com

Источник изображения: videocardz.com

Возглавляет серию Asus ProArt GoPro Edition (PX13) — это 13-дюймовый трансформер на чипе AMD Ryzen AI Max+ 395 с ускорителем искусственного интеллекта производительностью 50 TOPS и до 128 Гбайт унифицированной памяти. Сенсорный OLED-дисплей имеет разрешение 3K и может похвастаться поддержкой стилуса; заявленная масса устройства составляет 1,39 кг. На корпусе имеется выделенная клавиша GoPro для запуска GoPro Player. В комплекте также поставляется приложение Asus StoryCube — центр для импорта, организации и редактирования видеоматериалов, включая интеграцию с GoPro Cloud и поддержку видео в формате 360°; в подарок идёт годовая подписка GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем и средствами редактирования.

Базовый вариант Asus ProArt PX13 работает на том же процессоре, однако среди предустановленных приложений значатся Asus MuseTree для генерации видео и создания раскадровок, ProArt Creator Hub и StoryCube; на клавиатуре предусмотрена стандартная клавиша Copilot.

Ещё одна интересная новинка — 14-дюймовый планшет-трансформер Asus ProArt PZ14 в 9-мм цельнометаллическом корпусе; масса компьютера составляет 790 г. Устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon X2 Elite с 18-ядерным процессором и ИИ-ускорителем производительностью 80 TOPS. В описании указано наличие стилуса Asus Pen 3.0 с тактильной обратной связью. Планшет может похвастаться 14-дюймовым OLED-дисплеем Asus Lumina Pro: он имеет сертификаты Pantone и VESA DisplayHDR True Black, точность цветопередачи характеризуется значением ΔE < 1, пиковая яркость составляет 1000 кд/м², частота обновления — 144 Гц, а меры по защите зрения подтверждены сертификатом TÜV Rheinland.

Новые компьютеры серии Asus ProArt поступят в продажу в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus обновила тонкие ноутбуки Zenbook и Vivobook новейшими чипами Intel, AMD и Qualcomm
Asus и Кодзима представили сверхмощный игровой планшет ROG Flow Z13 KJP с Ryzen AI Max+ и 128 Гбайт LPDDR5X
Asus представила игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo с парой 16-дюймовых экранов и GeForce RTX 5090
Asus обновила игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 процессорами Intel Core Ultra 300 и AMD Ryzen AI 400
MSI представила 899-граммовый ноутбук Prestige 13 AI+ на базе Panther Lake
Dell возродила марку XPS — представлены флагманские тонкие ноутбуки XPS 14 и XPS 16 на новейших Core Ultra X
Теги: asus, proart, ces 2026
asus, proart, ces 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.