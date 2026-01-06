Asus представила ноутбук для творчества ProArt GoPro Edition на Ryzen AI Max+ 395 и большой планшет ProArt на Snapdragon X2 Elite

Компания Asus представила на выставке CES 2026 новые компьютеры серии ProArt — два ноутбука и планшетный компьютер предназначены для создателей контента и располагают всеми необходимыми для творчества инструментами, сообщает VideoCardz.

Возглавляет серию Asus ProArt GoPro Edition (PX13) — это 13-дюймовый трансформер на чипе AMD Ryzen AI Max+ 395 с ускорителем искусственного интеллекта производительностью 50 TOPS и до 128 Гбайт унифицированной памяти. Сенсорный OLED-дисплей имеет разрешение 3K и может похвастаться поддержкой стилуса; заявленная масса устройства составляет 1,39 кг. На корпусе имеется выделенная клавиша GoPro для запуска GoPro Player. В комплекте также поставляется приложение Asus StoryCube — центр для импорта, организации и редактирования видеоматериалов, включая интеграцию с GoPro Cloud и поддержку видео в формате 360°; в подарок идёт годовая подписка GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем и средствами редактирования.

Базовый вариант Asus ProArt PX13 работает на том же процессоре, однако среди предустановленных приложений значатся Asus MuseTree для генерации видео и создания раскадровок, ProArt Creator Hub и StoryCube; на клавиатуре предусмотрена стандартная клавиша Copilot.

Ещё одна интересная новинка — 14-дюймовый планшет-трансформер Asus ProArt PZ14 в 9-мм цельнометаллическом корпусе; масса компьютера составляет 790 г. Устройство работает на чипе Qualcomm Snapdragon X2 Elite с 18-ядерным процессором и ИИ-ускорителем производительностью 80 TOPS. В описании указано наличие стилуса Asus Pen 3.0 с тактильной обратной связью. Планшет может похвастаться 14-дюймовым OLED-дисплеем Asus Lumina Pro: он имеет сертификаты Pantone и VESA DisplayHDR True Black, точность цветопередачи характеризуется значением ΔE < 1, пиковая яркость составляет 1000 кд/м², частота обновления — 144 Гц, а меры по защите зрения подтверждены сертификатом TÜV Rheinland.

Новые компьютеры серии Asus ProArt поступят в продажу в ближайшее время.