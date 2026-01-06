Gigabyte показала GeForce RTX 5090 Infinity с потайным вентилятором и нетривиальным дизайном

Компания Gigabyte показала на выставке CES 2026 видеокарту GeForce RTX 5090 Infinity, которая выделяется своим дизайном. В новинке используется квадратная печатная плата в стиле эталонных моделей Nvidia GeForce RTX 5000 Founders Edition и система охлаждения Dual Flow-Through, у которой поток воздуха от вентиляторов не перекрывается печатной платой, а свободно проходит через рёбра радиатора.

Толщина видеокарты составляет три слота расширения. Она имеет длину 330 мм и высоту 145 мм. На первый взгляд кажется, что карта оснащена только двумя вентиляторами. Однако в составе системы охлаждения, получившей название WindForce Hyperburst Cooling System, также используется третий, более компактный вентилятор, расположенный в центре и скрытый решёткой кожуха системы охлаждения.

По словам Gigabyte, третий вентилятор включается только тогда, когда карте действительно требуется дополнительное охлаждение. Это позволяет избежать лишнего шума.

Производитель отмечает, что в составе системы охлаждения карты также используется испарительная камера, «сверхпроводящие» тепловые трубки и композитный металлический термоинтерфейс. Кроме того, в видеокарте применяется печально известный «термогель серверного уровня» для чипов памяти и элементов подсистемы питания.

Квадратный дизайн печатной платы в стиле карт GeForce RTX 5000 Founders Edition подразумевает использование в у GeForce RTX 5090 Infinity вертикально установленного 12+4-контактного разъёма питания.

Gigabyte не сообщила, когда GeForce RTX 5090 Infinity поступит в продажу.