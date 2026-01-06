Сегодня 06 января 2026
Первый ПК с голографическими вентиляторами: Asus представила ROG G1000 с AniMe Holo

Компания Asus привезла на выставку CES 2026 флагманский сборный ПК ROG G1000, сочетающий высокопроизводительное игровое оборудование и новую визуальную функцию под названием AniMe Holo. Asus описывает её как голографический вентиляторный модуль, способный проецировать настраиваемые голографические изображения внутри системы.

Источник изображений: Asus

Модуль AniMe Holo с 380-мм вентилятором специальной конструкции, оснащённым 720 светодиодами, размещён в отдельном отсеке с откидной дверцей. Asus утверждает, что такая компоновка предотвращает нарушение воздушного потока к основным компонентам, а также помогает снизить уровень шума за счёт ограничения вибрации от системы Holo. За фронтальной панелью прячутся ещё два 215-мм вентилятора с 404 светодиодами в каждом. Сами вентиляторы AniMe Holo не используются для охлаждения — они предназначены исключительно для создания голографических изображений.

Охлаждение основного пространства корпуса осуществляется с помощью системы ROG Thermal Atrium, которая направляет свежий воздух через 420-мм систему жидкостного охлаждения с тремя вентиляторами, используя изолированные воздушные потоки, предназначенные для поддержания стабильной температуры процессора во время длительных игровых сессий.

Что касается аппаратной части, Asus предлагает в составе ROG G1000 несколько вариантов видеокарт, включая ROG Astral GeForce RTX 5090 или RTX 5080, ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti, а также AMD Radeon 9070 XT. Конфигурация может быть расширена до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5 и NVMe-накопителя PCIe 5.0 объёмом до 4 Тбайт. Корпус ПК представляет собой башню формата ATX объёмом 104 л.

Asus также уделила большое внимание настройке и управлению подсветкой через Armoury Crate и Aura Sync. Подсветку видеокарты, вентиляторов, СЖО и модулей AniMe Holo можно синхронизировать. Система также оснащена специальной кнопкой Fan Key для быстрого повышения скорости работы вентиляторов, когда компьютеру требуется дополнительный запас по охлаждению.

Источник:

asus, asus rog, игровой компьютер, голограмма, ces 2026
