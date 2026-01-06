FT рассказала о зависимости Telegram от российского капитала — Дуров отмёл «необоснованные опасения»

По данным газеты Financial Times, мессенджер Telegram потерял доступ к финансированию на сумму около $500 млн из-за того, что часть облигаций компании бала заморожена в России в результате ввода санкций западных стран. Компания провела несколько облигационных займов, включая выпуск облигаций на $1,7 млрд в мае прошлого года, для выкупа существующего долга. Также отмечается, что Telegram уже выкупил большую часть облигаций со сроком погашения в 2026 году.

В сообщении сказано, что Telegram уведомил инвесторов о намерении погасить в срок замороженные облигации, однако выплаты держателям в России будут зависеть от решений платёжного агента и депозитария. Отмечается, что, хотя Telegram и является международной структурой, связь с российским рынком всё ещё оказывает существенное влияние на финансовые операции компании. Автор статьи также добавил, что заморозка активов особенно неприятна для основателя Telegram Павла Дурова, который в последние годы стремится дистанцироваться от России.

Напомним, ЕС, Великобритания и США ввели ряд ограничений в отношении Национального расчётного депозитария России в 2022 году, что потенциально затрагивает любую западную организацию с российскими держателями облигаций. Дуров неоднократно называл утверждения о зависимости Telegram от России «теориями заговора» и в последнее время рассматривал возможность вывода Telegram на биржу путём проведения первичного публичного размещения акций. Штаб-квартира компании располагается в Дубае, а сам Дуров покинул Россию ещё в 2014 году.

В самом Telegram не комментировали информацию о заморозке облигаций российских держателей. Однако Дуров вскоре прокомментировал этот вопрос в своём Telegram-канале. «Несмотря на некоторые необоснованные опасения, Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на $1,7 млрд не участвовал ни один российский инвестор. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном были погашены и не представляют проблемы. В любом случае, держатели облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса в отношении решений Telegram. Я единственный акционер», — написал Павел Дуров.