Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Летающий мотоцикл Leo Flight впервые пок...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Летающий мотоцикл Leo Flight впервые показали широкой публике и объяснили как купить

На выставке CES 2026 «гаражная» компания Leo Flight впервые представила широкой публике электрический одноместный летающий мотоцикл JetBike. Модель использует 48 электрических канальных вентиляторов, называя свою летающую платформу «электрореактивной». Компания не смогла начать поставки JetBike до конца 2025 года, как обещала ранее, но намерена сделать это позже в текущем году.

Источник изображений: Leo Flight

Источник изображений: Leo Flight

Предварительные заказы на JetBike принимаются при условии внесения возвращаемого залога в размере $999. На CES 2026 компания впервые озвучила полную стоимость необычной новинки — $99 900. Утверждается, что портфель заказов на 2026 и 2027 годы уже заполнен и новые заявки можно будет сделать на более поздние годы.

Популярность JetBike может быть вызвана тем, что для управления летающим мотоциклом лицензия пилота не нужна (хотя всем покупателям настоятельно рекомендуют полетать хотя бы на симуляторе). Согласно инструкции FAA Part 103, для аппарата с заявленными характеристиками обучаться на пилота не нужно — сел и полетел.

На модели установлено ПО, которое ограничивает высоту подъёма 4,6 метра, а скорость — 97 км/ч. На полном заряде аккумуляторов аппарат сможет летать не дольше 15 минут, пролетая при этом до 24 км. Заявленный уровень шума достигает 80 дБ. Почти полсотни вентиляторов будут создавать достаточно ощутимый шум, одновременно ограничивая дальность полёта из-за высокого расхода заряда аккумуляторов.

Габариты «воздушного байка» не превышают 2 × 2 метра. Это позволит хранить его в обычном гараже, а возможность заряжать аккумуляторы от домашней розетки снимет все вопросы по подготовке аппарата к полёту. Впрочем, сомнительно, что на JetBike можно будет летать в черте города. Соседи и улицы для этого не готовы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае представили «летающую фуру» — 2-тонный грузовой беспилотник самолётного типа
Стартап с российскими корнями Alef запустил ручную сборку летающих автомобилей в Калифорнии
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Финский стартап встряхнул мир аккумуляторов — началась эра практичных твердотельных батарей
Dreame показала на CES 2026 свой первый спорткар — 1876 л.с. и до 100 км/ч за 1,8 секунды
Xiaomi собралась поставить 550 000 электромобилей в этом году — на треть больше, чем в 2025-м
Теги: летающий автомобиль
летающий автомобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.