Летающий мотоцикл Leo Flight впервые показали широкой публике и объяснили как купить

На выставке CES 2026 «гаражная» компания Leo Flight впервые представила широкой публике электрический одноместный летающий мотоцикл JetBike. Модель использует 48 электрических канальных вентиляторов, называя свою летающую платформу «электрореактивной». Компания не смогла начать поставки JetBike до конца 2025 года, как обещала ранее, но намерена сделать это позже в текущем году.

Предварительные заказы на JetBike принимаются при условии внесения возвращаемого залога в размере $999. На CES 2026 компания впервые озвучила полную стоимость необычной новинки — $99 900. Утверждается, что портфель заказов на 2026 и 2027 годы уже заполнен и новые заявки можно будет сделать на более поздние годы.

Популярность JetBike может быть вызвана тем, что для управления летающим мотоциклом лицензия пилота не нужна (хотя всем покупателям настоятельно рекомендуют полетать хотя бы на симуляторе). Согласно инструкции FAA Part 103, для аппарата с заявленными характеристиками обучаться на пилота не нужно — сел и полетел.

На модели установлено ПО, которое ограничивает высоту подъёма 4,6 метра, а скорость — 97 км/ч. На полном заряде аккумуляторов аппарат сможет летать не дольше 15 минут, пролетая при этом до 24 км. Заявленный уровень шума достигает 80 дБ. Почти полсотни вентиляторов будут создавать достаточно ощутимый шум, одновременно ограничивая дальность полёта из-за высокого расхода заряда аккумуляторов.

Габариты «воздушного байка» не превышают 2 × 2 метра. Это позволит хранить его в обычном гараже, а возможность заряжать аккумуляторы от домашней розетки снимет все вопросы по подготовке аппарата к полёту. Впрочем, сомнительно, что на JetBike можно будет летать в черте города. Соседи и улицы для этого не готовы.