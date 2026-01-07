Финальная битва пятого сезона «Очень странных дел» оказалась вдохновлена Baldur’s Gate 3 — разработчики отреагировали

Нашумевшая фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios послужила источником вдохновения не только для разработчиков RPG по всему миру, но и для создателей популярного сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).

Как подметили журналисты FRVR, соавтор Stranger Things Мэтт Даффер (Matt Duffer) в недавнем интервью Variety признался, что решающая битва в заключительном, пятом сезоне сериала была напрямую вдохновлена Baldur’s Gate 3.

«Мы думали про D&D, и я тогда играл в Baldur’s Gate 3. Мы сочли очень важным, что для победы над [главным злодеем] весь отряд должен работать сообща», — рассказал Даффер о финальном сражении героев с монстром Векной.

По словам Даффера, у каждого героя есть свои умения, как в Dungeons & Dragons и Baldur's Gate: «Потому что именно так вы и побеждаете монстров, которые кажутся неуязвимыми. Множество отсылок к играм в финальной битве».

Основатель, гендиректор и творческий руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) у себя в микроблоге отреагировал на упоминание Baldur's Gate 3 в контексте развязки Stranger Things. «Это довольно круто», — посчитал разработчик.

Тем временем глава издательского отдела Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) счёл нужным отдать должное создателям сериала: «Чёрт, теперь мне и правда нужно посмотреть Stranger Things».

Пятый сезон «Очень странных дел» был разделён на три части: первые четыре эпизода вышли 26 ноября 2025 года, следующие три дебютировали 25 декабря, а финальный увидел свет 31 декабря. Шоу шло с лета 2016-го.