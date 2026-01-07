Razer продемонстрировала на выставке CES 2026 несколько оригинальных проектов, в том числе игрового голографического компаньона с искусственным интеллектом Project Ava; способные видеть то же, что и пользователь, умные наушники Project Motoko; а также комфортное игровое кресло с эффектом полного погружения Project Madison. Из серийных продуктов коллекцию дополнили обновлённое кресло Razer Iskur V2 NewGen и ориентированный на мобильные устройства и телевизоры геймпад Wolverine V3 Bluetooth.

В прошлом году компания, последовав всеобщему тренду на продукты с искусственным интеллектом, представила игрового помощника Project Ava — в этом году он предстал в совершенно ином виде, получив физическое воплощение. Теперь это голографический компаньон, который располагается на рабочем столе владельца, видит и слышит пользователя в реальном времени. Это не концепт — устройство поступит в серийное производство уже в этом году, и американские покупатели уже могут зарезервировать его.

Project Ava представляет собой цилиндр высотой около 14 см, внутри которого размещается голографический аватар — это может быть логотип Razer или один из дополнительных персонажей, выполненных в стиле аниме. Теоретически устройство способно помогать человеку в реальной жизни и на экране в играх.

Ещё один оригинальный продукт — концепт умных наушников Project Motoko со встроенными камерами, направленными туда же, куда смотрит их владелец. Людям, как правило, удобнее носить наушники, чем очки, да и о диоптриях для наушников беспокоиться не нужно, рассудили в Razer. Идея проекта в том, чтобы дать пользователю возможность общаться с постоянно присутствующим ИИ-компаньоном, причём выбор помощника предоставляется человеку — можно установить большую языковую модель или сервис на своё усмотрение. Razer намеревается выпустить и этот продукт, но пока нет ясности, как он будет выглядеть в окончательном варианте, и сроков выхода у умных наушников пока нет.

Концепт игрового кресла Project Madison — попытка полностью погрузить владельца в игровую среду: комфорт, звук, тактильную обратную связь и RGB-подсветку. Здесь есть встроенная система охлаждения и подогрева, стереодинамики THX по обе стороны от головы и встроенная в подголовник реактивная подсветка Razer Chroma. О намерении компании выпустить Project Madison в качестве серийного продукта не сообщается ничего, но использованные в разработке идеи, возможно, пригодятся в последующих проектах. Зато из серийных компания представила игровое кресло Razer Iskur V2 NewGen — более комфортную и эргономичную версию оригинального варианта.

Наконец, компания представила беспроводной геймпад Razer Wolverine V3 Bluetooth — ориентированную на мобильные устройства версию Wolverine V3 Pro. Здесь тот же дизайн, комфортные и надёжные элементы управления, а также поддержка Bluetooth со сверхнизкой задержкой. Геймпад разрабатывался при содействии LG — есть нативная интеграция с LG Gaming Portal и встроенные элементы управления телевизором.