Китайский марсоход собрал улики в пользу неожиданно длительного существования водоёмов на Марсе

Все предыдущие исследования говорили о том, что вода с поверхности Марса исчезла около 3 млрд лет назад. Эта дата служит отправной точкой для оценок геологической, климатической и биологической истории Красной планеты. Первый китайский марсоход «Чжужун» (Zhurong) внёс серьёзные коррективы в ранее сделанные выводы, обнаружив признаки существования воды на поверхности Марса всего 750 млн лет назад.

Марсоход «Чжужун» прибыл на Марс в мае 2021 года, успешно спустившись на южной равнине Утопия. К маю 2022 года он преодолел 1921 м по поверхности Красной планеты, собрав при этом множество научных данных. В частности, высокочастотный геологический радар на борту аппарата помог заглянуть под поверхность планеты на несколько десятков метров, собрав информацию о структуре недр по маршруту ровера.

Собранные марсоходом данные уже послужили основой для множества научных работ. Однако свежая публикация в журнале National Science Review тянет на сенсацию. В ней исследователи сообщили о признаках существования воды на поверхности Марса относительно недавно — каких-то 750 млн лет назад, тогда как ранее считалось, что вода исчезла с поверхности на сотни миллионов лет раньше.

Из собранных радаром данных следует, что под поверхностью планеты находится однородный осадочный слой толщиной около 4 метров, под которым скрыты кратеры. Равная толщина и однородность этих осадочных слоёв позволяют исключить иные геологические процессы, которые могли бы их создать, а именно извержения или ветровые наносы. Вместо этого обнаруженные структуры указывают на длительное присутствие воды в виде того или иного мелководья.

«Всесторонний анализ показывает, что в середине-конце амазонского периода место посадки "Чжужун" подверглось значительному воздействию эрозии, и что в этот период на Марсе всё ещё существовала устойчивая водная активность», — резюмируют учёные, обещая в корне пересмотреть позднюю эволюцию Марса.