Сегодня 07 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Файтинг 2XKO во вселенной League of Lege...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Файтинг 2XKO во вселенной League of Legends действительно покинет ранний доступ 20 января — Riot не перенесла релиз после утечки

В конце декабря разработчики из американской студии Riot Games по ошибке опубликовали трейлер с датой релиза финальной версии 2XKO чуть раньше, чем это планировалось. Видео поспешно скрыли, но ждать его повторного появления пришлось недолго.

Источник изображения: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Сотрудники Riot Games не стали менять содержимое ролика, равно как и ранее «засвеченная» дата релиза тоже осталась неизменной. Финальная версия файтинга 2XKO выйдет не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series X и S уже 20 января. После этого проект начнёт постепенно обрастать новым контентом.

Бои здесь проходят в формате «2 на 2» с участием основных и дополнительных персонажей. Геймерам предоставляется возможность играть в одиночку, отвечая за движения обоих героев, или же доверить управление одного из них другу.

На протяжении 2026 года для 2XKO должно быть выпущено пять сезонов со своими боевыми пропусками, дополнительными персонажами и косметическими предметами. Заявлена поддержка кроссплея и кроссплатформенной прогрессии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для запуска Yakuza Kiwami 3 хватит процессора восьмилетней и видеокарты семилетней давности — системные требования ремейка Yakuza 3
Ведущий разработчик Cyberpunk 2 объяснил, почему CD Projekt Red не дала игрокам Cyberpunk 2077 провести больше времени с Джеки
Riot «слила» трейлер с датой выхода релизной версии файтинга 2XKO во вселенной League of Legends
Ремастеры Fallout 3 и New Vegas, Wolfenstein 3, шутер по StarCraft и не только: инсайдер раскрыл, чего ждать от внутренних студий Xbox в 2026 году и далее
Загадочный обратный отсчёт на сайте сериала «Фоллаут» дал фанатам надежду на скорый анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas
Игроки попросили разработчиков Escape from Tarkov сделать концовку менее жестокой, но стало только хуже
Теги: 2xko, файтинг, riot games
2xko, файтинг, riot games
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.