Файтинг 2XKO во вселенной League of Legends действительно покинет ранний доступ 20 января — Riot не перенесла релиз после утечки

В конце декабря разработчики из американской студии Riot Games по ошибке опубликовали трейлер с датой релиза финальной версии 2XKO чуть раньше, чем это планировалось. Видео поспешно скрыли, но ждать его повторного появления пришлось недолго.

Сотрудники Riot Games не стали менять содержимое ролика, равно как и ранее «засвеченная» дата релиза тоже осталась неизменной. Финальная версия файтинга 2XKO выйдет не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series X и S уже 20 января. После этого проект начнёт постепенно обрастать новым контентом.

Бои здесь проходят в формате «2 на 2» с участием основных и дополнительных персонажей. Геймерам предоставляется возможность играть в одиночку, отвечая за движения обоих героев, или же доверить управление одного из них другу.

На протяжении 2026 года для 2XKO должно быть выпущено пять сезонов со своими боевыми пропусками, дополнительными персонажами и косметическими предметами. Заявлена поддержка кроссплея и кроссплатформенной прогрессии.