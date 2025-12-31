Сегодня 31 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Riot «слила» трейлер с датой выхода рели...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Riot «слила» трейлер с датой выхода релизной версии файтинга 2XKO во вселенной League of Legends

Разработчики из американской студии Riot Games раньше времени рассекретили дату выхода релизной версии своего условно-бесплатного командного файтинга 2XKO по мотивам League of Legends.

Источник изображений: Riot Games

Источник изображения: Riot Games

Напомним, ранний доступ 2XKO стартовал 7 октября на ПК по итогам двухнедельной закрытой «беты», тогда как полноценный релиз (в том числе на консолях) ожидался на протяжении января 2026 года.

Как подметили фанаты в соцсетях, Riot Games выложила трейлер с точной датой выхода 2XKO из раннего доступа, но быстро скрыла видео — по всей видимости, публикация оказалась преждевременной.

Несмотря на это, пользователи успели сохранить ролик (прикреплён выше). Согласно утечке, 2XKO покинет ранний доступ на ПК и дебютирует на PS5, Xbox Series X и S уже 20 января 2026 года.

Учитывая характер утечки, официальный анонс даты выхода релизной версии 2XKO должен быть не за горами. Вполне возможно, Riot планировала устроить фанатам новогодний сюрприз, но просчиталась с датой публикации.

Riot уже попрощалась с фанатами до первого сезона (источник изображения: arteapotstudio в X)

Riot уже попрощалась с фанатами до первого сезона (источник изображения: arteapotstudio в X)

Сражения в 2XKO проходят в формате «2 на 2» с участием основных и вспомогательных бойцов. Можно играть в одиночку, контролируя обоих персонажей, или в кооперативе (товарищ возьмёт на себя помощника).

Ранее сообщалось, что на протяжении 2026 года 2XKO ждёт пять контентных сезонов, каждый из которых принесёт с собой нового чемпиона, сброс рейтинга, уникальный боевой пропуск и многое другое.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Riot подтвердила работу над секретным ремейком League of Legends — первые подробности League Next
Бессменный босс Tekken и несостоявшийся диджей Кацухиро Харада покинет Bandai Namco после 30 лет работы
«Просто огонь… вода, земля, воздух»: фанатов впечатлил первый геймплей файтинга Avatar Legends: The Fighting Game по «Аватару: Легенда об Аанге»
Для тех, кто пойдёт следом: ремейк 18-летней китайской RPG показался фанатам чересчур похожим на Clair Obscur: Expedition 33
Наделла провёл кадровую перестройку Microsoft после охлаждения отношений с OpenAI
Новая тайная раздача Epic Games Store скрывала четыре игры вместо одной, но российских пользователей оставили без подарка
Теги: 2xko, league of legends, riot games, файтинг
2xko, league of legends, riot games, файтинг
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.