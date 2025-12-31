Riot «слила» трейлер с датой выхода релизной версии файтинга 2XKO во вселенной League of Legends

Разработчики из американской студии Riot Games раньше времени рассекретили дату выхода релизной версии своего условно-бесплатного командного файтинга 2XKO по мотивам League of Legends.

Напомним, ранний доступ 2XKO стартовал 7 октября на ПК по итогам двухнедельной закрытой «беты», тогда как полноценный релиз (в том числе на консолях) ожидался на протяжении января 2026 года.

Как подметили фанаты в соцсетях, Riot Games выложила трейлер с точной датой выхода 2XKO из раннего доступа, но быстро скрыла видео — по всей видимости, публикация оказалась преждевременной.

Несмотря на это, пользователи успели сохранить ролик (прикреплён выше). Согласно утечке, 2XKO покинет ранний доступ на ПК и дебютирует на PS5, Xbox Series X и S уже 20 января 2026 года.

Учитывая характер утечки, официальный анонс даты выхода релизной версии 2XKO должен быть не за горами. Вполне возможно, Riot планировала устроить фанатам новогодний сюрприз, но просчиталась с датой публикации.

Сражения в 2XKO проходят в формате «2 на 2» с участием основных и вспомогательных бойцов. Можно играть в одиночку, контролируя обоих персонажей, или в кооперативе (товарищ возьмёт на себя помощника).

Ранее сообщалось, что на протяжении 2026 года 2XKO ждёт пять контентных сезонов, каждый из которых принесёт с собой нового чемпиона, сброс рейтинга, уникальный боевой пропуск и многое другое.