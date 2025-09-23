Закрытая «бета» файтинга 2XKO по League of Legends продлится всего месяц — Riot объявила дату выхода игры в раннем доступе

Не успел условно-бесплатный командный файтинг 2XKO по мотивам League of Legends от студии Riot Games заступить в закрытое бета-тестирование, как уже готовится выбраться из него в ранний доступ.

Напомним, в соответствии с июльским анонсом от Riot Games закрытая «бета» 2XKO стартовала на ПК две недели назад, 9 сентября. Затягивать испытания в студии оказались не намерены.

Riot Games объявила, что закрытая «бета» 2XKO продлится до 7 октября. В этот же день игра поступит в ранний доступ для ПК. Полноценный релиз планируется и на консолях — PS5, Xbox Series X и S.

В сопровождавшем анонс дневнике разработки исполнительный продюсер 2XKO Том Кэннон (Tom Cannon) объяснил быстрый переход от «беты» к раннему доступу тем, что все системы работают хорошо даже под напором игроков.

Выходящая 7 октября сборка станет «первой полнофункциональной версией» 2XKO с целым контентным сезоном (нулевым), новыми функциями (вроде испытаний комбо) и десятым чемпионом (предположительно Тимо). Сейчас в игре значатся:

Ари;

Блицкранк;

Браум;

Вай;

Дариус;

Джинкс;

Иллаой;

Экко;

Ясуо.

В рамках раннего доступа разработчики будут корректировать боевой пропуск, рейтинговую систему и баланс. Начиная с 7 октября, новые сбросы контента не планируются: всё, что разблокируют игроки, останется у них.

Как стало известно, на протяжении 2026 года 2XKO ждёт пять контентных сезонов, каждый из которых принесёт с собой нового чемпиона, сброс рейтинга, уникальный боевой пропуск и многое другое.