Блоки питания MSI получили звуковую защиту от плавления разъёма 12V-2×6

Компания MSI представила на выставке CES 2026 новые технологии безопасности GPU Safeguard и GPU Safeguard+, доступные в её новейших блоках питания. По словам MSI, они отслеживают аномальные колебания тока в разъёме питания 12V-2×6 и предупреждают пользователя всплывающим окном в MSI Center (только для GPU Safeguard+), а сам блок питания издаёт звуковой сигнал.

«Эта система упреждающего оповещения позволяет выявлять потенциальные проблемы с питанием до того, как они приведут к необратимому повреждению оборудования», — говорится в пресс-релизе MSI.

Компания объясняет, что защита обеспечивается за счёт мониторинга напряжения на уровне отдельных компонентов. И если система укажет на аномалию, единственный способ остановить звуковой сигнал — это выключить компьютер, тем самым отключив питание видеокарты и защитив её ещё до того, как начнёт плавиться разъём питания.

Если после трех минут звукового сигнала блок питания не обнаружит никакой реакции пользователя, он принудительно выведет чёрный экран на дисплей монитора, чтобы снизить нагрузку на видеокарту, продолжая при этом издавать звуковой сигнал. MSI заявляет: «В любом случае, единственный способ безопасно восстановить работу вашего ПК — это выключить его, отсоединить разъем 12V-2×6 от видеокарты, проверить наличие повреждений и, если всё в порядке, снова подключить его».

Технология используется в четырёх новейших блоках питания MSI. Флагманские модели MPG Ai1600TS и MPG Ai1300TS PCIE5 оснащены GPU Safeguard+, а массовые модели MAG A1200PLS и MAG A1000PLS PCIE5 получили функцию GPU Safeguard. Единственное различие между этими двумя функциями заключается в том, что первая отображает всплывающее окно вместе со звуковым предупреждением, а вторая выдаёт только звуковое предупреждение.

Помимо новых блоков питания MSI демонстрирует на выставке новый панорамный компьютерный корпус MEG Maestro 900R с трехсторонними изогнутыми стеклянными панелями, позволяющими видеть сборку со всех сторон.

MSI также представила новую СЖО Coreliquid E16 360 AIO с большим изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K.

Также производитель привёз на выставку множество других ПК-компонентов, включая воздушные кулеры, материнские платы, корпуса, мониторы и видеокарты, включая новейшую MSI GeForce RTX 5090 Lightning.