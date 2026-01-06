Сегодня 06 января 2026
MSI официально представила GeForce RTX 5090 32G Lightning Z — для неё рекомендуется блок питания мощностью не менее 1600 Вт

Компания MSI официально представила видеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z на выставке CES 2026. Новинка предназначена исключительно для любителей экстремального разгона и будет выпущена очень ограниченным тиражом.

Источник изображений: VideoCardz / MSI

Источник изображений: VideoCardz / MSI

Видеокарта оснащена необслуживаемой системой охлаждения. Уникальной новинку делают сразу несколько вещей. Во-первых, GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена 8-дюймовым дисплеем, встроенным в кожух водоблока, установленного на видеокарту. Дисплеи такого формата в видеокартах никогда до этого не применялись. Во-вторых, производитель заявляет, что это первая потребительская «видеокарта с TDP более 1000 Вт». Компания официально рекомендует использовать вместе с ней блок питания мощностью не менее 1600 Вт.

В технических характеристиках карты также указаны целевые тактовые частоты и режимы питания. Тактовая частота её графического процессора в режиме Boost составляет 2730 МГц, а в режиме «Extreme Performance», доступном через фирменное приложение MSI Center, частота составляет 2775 МГц.

Энергопотребление представлено в двух режимах: в режиме OC — 800 Вт, а в режиме Extreme — 1000 Вт. Питание на карту подаётся по двум 12+4-контактным разъёмам 12V-2×6. В комплекте поставки нет никаких переходников с обычных коннекторов PCIe.

Компания выделяет в новинке полностью кастомную печатную плату со значительно усиленной подсистемой питания, состоящей из 40 фаз для максимальной надёжности и стабильности при разгоне. Размеры самой видеокарты составляют 260 × 151 × 61 мм, а размеры радиатора СЖО — 394 × 120 × 56 мм.

Помимо трёх разъёмов DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b, карта оснащена портом USB-C. Но он служит исключительно для подключения 8-дюймового дисплея. MSI также упоминает наличие у карты двойной системы BIOS, поддержку веб-версии приложения Lightning Hub для настройки видеокарты и дисплея, а также мобильное приложение Lightning Overdrive для мониторинга и дополнительных настроек.

Карта уже побывала в руках некоторых энтузиастов. MSI заявляет, что на GeForce RTX 5090 32G Lightning Z было установлено 17 мировых рекордов в различных тестах производительности, официально подтверждённых платформами HWbot и 3DMark.

Карта будет выпущена в количестве всего 1300 штук. Вероятно, 300 из них окажутся на руках у обозревателей.

Старт продаж намечен на февраль этого года. Стоимость видеокарты не сообщается.

msi, geforce rtx 5090, видеокарты, разгон, nvidia
